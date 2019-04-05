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Seçmenler muhtar için lokma döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 18:58 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde seçmenler muhtarları için lokma döktü.15 yıldır Halitpaşa Mahallesi Muhtarlığı görevini sürdüren Selma Yarar’ı yeniden seçen kadınlar, muhtarlık önünde lokma döktü.

Seçmenler muhtar için lokma döktü

Bursa’nın Mudanya ilçesinde seçmenler muhtarları için lokma döktü.
15 yıldır Halitpaşa Mahallesi Muhtarlığı görevini sürdüren Selma Yarar’ı yeniden seçen kadınlar, muhtarlık önünde lokma döktü. Selma Yarar, “Sevgili mahallemde 15 sene muhtar olarak hizmet vermenin gururuyla bir dönem daha mahalleme hizmet etmek beni daha da onurlandırdı. Başta her zaman yanımda olan eşime, emeklerini esirgemeyen âzâlarıma, arkadaşlarıma ve bugün lokma döktürerek beni çok duygulandıran mahallemin kadınlarına teşekkür ederim” diyerek duygularını dile getirdi.

Seçmenler muhtar için lokma döktü

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