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Seçmenler partilerin vaatlerinden haberdar mı?

27.02.2019 08:34 | Son Güncelleme

Türkiye, yerel yöneticileri seçmek için 31 Mart'ta sandığa gidiyor.

Özellikle büyük kentlerde adayları çetin bir yarış bekliyor. DW Türkçe İstanbul'da, seçmenlere oy verecekleri adayların ve partilerin vaatlerini sordu.Türkiye’de yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesi vatandaşa mikrofon uzattık ve sandıktaki tercihlerini sorduk.

"Yıllardır oy kullandıklarını" belirten vatandaşlar ağırlıklı olarak vaatlerin gerçeklikle ilişkisinin bulunmadığını ve sandığın kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti.

Bir vatandaş "Yıllardır oy kullanıyoruz. Artık vaatleri dinlemiyorum ben" diye konuştu.

"Herkes seçimden önce vaatlerde bulunuyor, ama kimse vaat ettiğini yerine getirmiyor" diyen bir başka genç ise "tepki olarak" sandığa gitmeyeceğini söyledi.

Kimi vatandaşlar bazı adayların özellikle çevre, turizm, trafik gibi sorunlara değindiğine dikkat çekerken, bir başka seçmen "halihazırda yapılanların gerekeni söylediğini" belirterek, mevcut yönetimin yeterli hizmeti verdiğini savundu.

Geçim sıkıntısı ve enflasyon ise sandığa serzenişlerin odağında yer almaya devam ediyor.

Engin Karaman

© Deutsche Welle Türkçe

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