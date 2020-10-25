Seçmenler Posta Yoluyla Oy Kullanmayı Tercih Ediyor

3 Kasım seçimlerinin belki de en çok tartışma yaratan konusu, posta yoluyla oy kullanma. Başkan Donald Trump’ın usülsüzlük olabileceği yönündeki iddialarına karşın, Corona virüsü salgını nedeniyle bu yıl seçmenlerin büyük bir oranı daha çok bu yöntemi tercih ediyor.

Postayla oy kullanmaya ilk olarak 1864 yılında Amerikan iç savaşı sırasında askerlerin başkanlık seçiminde oy kullanabilmeleri için izin verildi. O tarihten bu yana eyaletler, askeri personel, o gün çalışması zorunlu olduğu için izin alamayanlar, engelliler ve seçim günü eyalet dışında olanlar için bu uygulamaya izin veriyor.

Oregon bu uygulamayı 1998’de standart hale getiren ilk eyalet oldu. Bugünse 10 eyalet ve DC, tüm seçmenlerine talep olmaksızın oy pusulası gönderiyor. Başvuruların otomatik gönderildiği ya da mazaret gerekmeyen ancak talepte bulunulması gereken eyaletlerin sayısı 36. Teksas, Lousiana, Missisippi, Tennessee ve Indiana’daysa yalnızca mazaret göstererek posta yoluyla oy kullanılabiliyor.

Ön seçimlerde tercihini mektupla bildiren Başkan Donald Trump, 3 Kasım seçimleri için posta yoluyla oy kullanılmasının usulsüzlüğe neden olabileceğini savunuyor. Trump bugüne kadar bu yöntemi kimi zaman ‘kabus’, kimi zaman ‘korkunç’ olarak niteledi. Hatta, sosyal medyada “Bu durum, sistemi yabancı ülkelerin seçime müdahalesine tamamen açık hale getiriyor. Büyük bir kaos ve kafa karışıklığına yol açacak!” mesajı paylaştı. Oysa ABD Senatosu İç Güvenlik Komisyonu’ndaki oturuma katılan FBI Direktörü Christopher Wray, Trump’la aynı görüşte değil. Ülke genelinde posta yoluyla ya da diğer yollarla oy kullanımında organize bir usulsüzlük yapıldığı veya yapılacağı yönünde delil olmadığını söyleyen Wray, "FBI, bugüne kadarki ulusal herhangi bir seçimde ülke genelinde koordineli bir usulsüzlük tespit etmedi, ister posta yoluyla olsun ister diğer yöntemlerle. Fakat seçimlere ilişkin geniş bir usulsüzlük iddiasını elbette soruştururuz" dedi.