Seçmenler Posta Yoluyla Oy Kullanmayı Tercih Ediyor

3 Kasım seçimlerinin belki de en çok tartışma yaratan konusu, posta yoluyla oy kullanma. Başkan Donald Trump’ın usülsüzlük olabileceği yönündeki iddialarına karşın, Corona virüsü salgını nedeniyle bu yıl seçmenlerin büyük bir oranı daha çok bu yöntemi tercih ediyor.
Postayla oy kullanmaya ilk olarak 1864 yılında Amerikan iç savaşı sırasında askerlerin başkanlık seçiminde oy kullanabilmeleri için izin verildi. O tarihten bu yana eyaletler, askeri personel, o gün çalışması zorunlu olduğu için izin alamayanlar, engelliler ve seçim günü eyalet dışında olanlar için bu uygulamaya izin veriyor.
Oregon bu uygulamayı 1998’de standart hale getiren ilk eyalet oldu. Bugünse 10 eyalet ve DC, tüm seçmenlerine talep olmaksızın oy pusulası gönderiyor. Başvuruların otomatik gönderildiği ya da mazaret gerekmeyen ancak talepte bulunulması gereken eyaletlerin sayısı 36. Teksas, Lousiana, Missisippi, Tennessee ve Indiana’daysa yalnızca mazaret göstererek posta yoluyla oy kullanılabiliyor.
Ön seçimlerde tercihini mektupla bildiren Başkan Donald Trump, 3 Kasım seçimleri için posta yoluyla oy kullanılmasının usulsüzlüğe neden olabileceğini savunuyor. Trump bugüne kadar bu yöntemi kimi zaman ‘kabus’, kimi zaman ‘korkunç’ olarak niteledi. Hatta, sosyal medyada “Bu durum, sistemi yabancı ülkelerin seçime müdahalesine tamamen açık hale getiriyor. Büyük bir kaos ve kafa karışıklığına yol açacak!” mesajı paylaştı. Oysa ABD Senatosu İç Güvenlik Komisyonu’ndaki oturuma katılan FBI Direktörü Christopher Wray, Trump’la aynı görüşte değil. Ülke genelinde posta yoluyla ya da diğer yollarla oy kullanımında organize bir usulsüzlük yapıldığı veya yapılacağı yönünde delil olmadığını söyleyen Wray, "FBI, bugüne kadarki ulusal herhangi bir seçimde ülke genelinde koordineli bir usulsüzlük tespit etmedi, ister posta yoluyla olsun ister diğer yöntemlerle. Fakat seçimlere ilişkin geniş bir usulsüzlük iddiasını elbette soruştururuz" dedi.
ABD Posta Hizmetleri Genel Müdürü Louis DeJoy da, ABD Kongresi’nde, başkanlık seçim sürecinde posta hizmetlerinin "güvenli ve zamanında" yürütüleceğini söyledi.
Daha önceki yıllarla kıyaslandığında 3 Kasım seçimlerinde tercihini posta yoluyla oy kullanma yönünde yapacakların sayısında rekor yaşanması bekleniyor. Pew Araştırma Merkezi verilerine göre, bu yıl seçmenlerin yüzde 39’u posta yoluyla oy kullanmayı tercih ediyor. 3 Kasım’da sandığa gitmeyi planlayanların oranı yüzde 33’ken, erken oy kullanmayı tercih edenlerin oranıysa yüzde 21’de kalıyor.
Yine aynı merkeze göre, Trump’ı destekleyenlerin yüzde 25’i posta yoluyla oy kullanacak. Yüzde 50’si 3 Kasım’da sandığa gitmeyi, yüzde 20’siyse erken oy kullanmayı tercih ediyor.
Biden’ı destekleyenler arasındaysa posta yoluyla oy kullanmayı planlayanların oranı yüzde 51’e çıkıyor. Oyunu Demokrat Parti’den yana kullanacağını söyleyenlerin sadece yüzde 20’si sandığa gitmeyi düşünüyor. Yüzde 22’lik bir kesimse oyunu, 3 Kasım’ı beklemeden, bizzat seçim merkezlerine gierek kullanacağını söylüyor.
Cumhuriyetçiler ve Demokratlar’ın benzerlik gösterdiği nokta, posta yoluyla oy kullananların pusulalarını teslim etme yöntemleri.
Trump’ı da Biden’ı destekleyenlerin yüzde 13’ü, pusulalarını seçim ya da sandık görevlisine teslim etmeyi planlıyor.
Trump’ı destekleyenlerin yüzde 28’i oylarını pusulalar için konulan posta kutularına atmayı, yüzde 50’si postaya vermeyi planlıyor.
Biden’ı destekleyenlerinse yüzde 33’ü bu posta kutularına atmayı, yüzde 48’i postaya vermeyi planlıyor.
Posta yoluyla oy kullanma konusunda Washington bu seçimde de birinciliği kaptırmayacak gibi görünüyor. 2016 seçimlerinde Washington ve Oregon eyaletlerinde posta yoluyla oy kullananların oranı yüzde 97’ydi. Bu yıl bu oranın Washington’da yüzde 94, Oregon’daysa yüzde 90 olması bekleniyor.
2016 seçimlerinde posta yoluyla oy kullananların yüzde 2 gibi düşük bir oranda kaldığı Kentucky, Tennessee ve Batı Virginia eyaletlerindeyse bu seçimde tablo farklı olacağa benziyor. Bu seçimde, posta yoluyla oyunu kullananlarının Kentucky’de yüzde 61’i, Tenesesse’de yüzde 39’u, Batı Virginia’daysa yüzde 49’u bulması öngörülüyor.
Posta yoluyla oy kullanan ya da kullanacak seçmenlerin oranları yaşlara göre de farklılık gösteriyor. En yüksek oran yüzde 47’yle en büyük risk grubu olarak görülen 65 yaş üstünde. Bu yaş grubundaki Trump destekçilerinin yüzde 32’si, Biden destekçilerininse yüzde 62’si posta yoluyla oy kullandı ya da kullanmayı düşünüyor.
Posta yoluyla oy kullanan ya da kullanmayı düşünenlerin oranı ırklara göre de farklılık gösteriyor. Beyazların yüzde 38’i, siyahların yüzde 35’i, Latin kökenlilerinse yüzde 40’ı bu yöntemi tercih ederken, yüzde 58’le Asya kökenliler bu konuda ilk sırada yer alıyor.
Posta yoluyla oy kullanan ya da kullanmayı düşünenlerin ırklara göre dağılımıysa şöyle: Beyazların yüzde 38’i, saiyahların yüzde 31’i, Latin kökenlilerinse yüzde 40’ı bu yöntemi tercih ediyor. Asya kökenlilerse yüzde 58’le posta yoluyla oy kullanmayı en çok tercih eden grup.