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"Seçmenlerimiz endişeye kapılmasın"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 19:09 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: - "(Bazı basın yayın organlarınca seçim sonuçlarının açıklanması) Seçmenlerimizin hiç endişeye kapılmamaları lazım. Konuyu yakından takip ediyoruz, gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Bu manipülasyon. Henüz sandıklar açılmamış vaziyette"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yasağına rağmen bazı basın yayın organlarınca seçim sonuçlarının açıklanmasına ilişkin, "Seçmenlerimizin hiç endişeye kapılmamaları lazım. Konuyu yakından takip ediyoruz, gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Bu manipülasyon. Henüz sandıklar açılmamış vaziyette." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, YSK'nin seçim yasağını delen bazı havuz medyasına ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

YSK'deki CHP üyelerinin konuyu takip ettiğini dile getiren Öztrak, "Seçmenlerimizin hiç endişeye kapılmamaları lazım. Konuyu yakından takip ediyoruz, gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Bu manipülasyon. Henüz sandıklar açılmamış vaziyette ama seçim kaybetme korkusunun nasıl dağları beklediğini açık seçik ortaya koyuyor." diye konuştu.

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