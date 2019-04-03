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Securitas Enerji Segmenti Lideri Ünsal Kütaruk oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 10:00 | Son Güncelleme

Şirketin, enerji sektörüne özel güvenlik çözümleri sunulması ve geliştirilmesi faaliyetlerini Ünsal Kütaruk koordine edecek

İSTANBUL (AA) - Özel güvenlik sektörü firması Securitas’ın enerji segmenti liderliğine Ünsal Kütaruk getirildi.

Şirket açıklamasına göre, güvenlikte bilgi lideri Securitas’ın enerji segmenti liderliğini Ünsal Kütaruk yürütecek.

Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden 2002 yılında mezun olan Kütaruk, 6 yıl bankacılık alanında satış ve Akdeniz bölge direkt satış müdürlüğü pozisyonlarında bulunduktan sonra enerji, maden, çevre ve İSG alanlarında koordinatör ve iş geliştirme pozisyonlarında 4 yıl çalıştı.

Ardından enerji alanında iş geliştirme ve proje geliştirme pozisyonlarında, özellikle güneş enerjisi santrali (GES) ve rüzgar enerjisi santrali (RES) projelerinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisans, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) ve izin süreçlerinin yönetilmesinde görev aldı.

Kütaruk, halen şirkette enerji segment lideri olarak görev alarak sektöre özel güvenlik çözümleri sunulması ve geliştirilmesi faaliyetlerini koordine ediyor.

- Securitas 900’ün üzerinde farklı projede hizmet veriyor

Açıklamada verilen bilgilere göre, telekomünikasyondan finansa, havacılıktan madenciliğe, enerji sektöründen endüstriyel tesislere kadar 21 segmente özel güvenlik çözümleri sunan Securitas Türkiye, 75 ilde, 11 bölge müdürlüğü, 70 şube müdürlüğü ve 3 bin 400 hizmet noktasında yaklaşık 20 bin çalışanı ile 900’ün üzerinde farklı projede hizmet veriyor.

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Securitas Ünsal Kütaruk

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