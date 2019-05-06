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Securitas'a "Sosyal Media Turkey" ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 11:15 | Son Güncelleme

Securitas'a "Social Media Awards Turkey"de "Güvenlik' dalında birincilik ödülü verildi

İSTANBUL (AA) - Özel güvenlik şirketi Securitas, "Social Media Awards Turkey"de "Güvenlik” dalında birincilik ödülünü aldı.

Şirketin açıklamasına göre, Social Media Turkey ödülleri 3 Mayıs’ta düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu.

Securitas’a verilen ödülü şirket adına Securitas Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boran, "Teknolojinin hızlı değişiminin ardından markaların iletişim kanalları da zenginleşti. Sosyal Medya bu zenginleşmenin en kıymetli hediyelerinden biri markalara ve hedef kitlelere göre mesajlar doğru kurgulandığında çok kuvvetli bir iletişim aracı. Securitas olarak sosyal medya hesaplarımızı bünyemizde yönetiyoruz ve ekip olarak bu ödüle layık görülmekten mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, Marketing Türkiye & BoomSonar işbirliği ve Deloitte uzmanlığıyla gerçekleştirilen Social Media Awards Turkey, sosyal medya sektörünün liderlerinin bir araya geldiği Türkiye'nin en büyük sosyal medya ödülleri olma özelliği taşıyor.

Sosyal medyada öne çıkan marka, ajans, projelerin ödüllendirildiği Social Media Awards Turkey, başarıyı hem rakamsal verilere, hem de sektör önderlerinin fikirlerine göre değerlendiriliyor. BoomSonar’ın 1 Mart 2018 - 1 Mart 2019 tarihleri arasındaki "Sosyal Medya Marka Endeksi" verileri de incelenerek en başarılı işler ve markalar seçiliyor.

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