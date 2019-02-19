Securitas'tan otel güvenliğine yeni çözümler

İSTANBUL (AA) - Securitas, otelcilik sektörüne yönelik geliştirilen güvenlik uygulamalarına yenilerini eklerken, müşteri memnuniyetini de ön planda tutuyor.

Securitas'tan yapılan açıklamaya göre, son dönemde yaşanan güvenlik hassasiyetleri, otel misafirlerinin konfor ve "güvenli otel sertifikası" arayışını artırdı.

Söz konusu sertifika, otel seçimlerinde belirleyici faktör haline gelirken, Securitas yetkilileri de bu kapsamda oteller için uyguladıkları birtakım özel uygulamalarını açıkladı.

Bu kapsamda Securitas, güvenli otel sertifikası verirken "otel sınırlarına gelen araçların fiziki ve elektronik kontrole tabi tutulması", "araç altı aramalarında arama cihazı ve görüntüleme sistemlerinin etkin kullanımı", "Araç Plaka Okuma Sistemleri'nin kullanılması", "misafir giriş noktalarında X-ray, kapı dedektörü, bomba iz dedektörlerinin bulundurulması" gibi noktalara dikkat ediyor.

Otellerin öncelikli riskleri arasında yer alan hırsızlık vakalarına karşı da teknoloji destekli birçok tedbir geliştiren Securitas, bu tedbirleri, otelcilik sektörüne sunduğu çözümlerin standart güvenlik uygulamaları içinde sunuyor.