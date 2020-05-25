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  4. Seda Akgül bayram mesajına gelen yorumlara isyan etti! 'Benim popomdan size ne!'

Seda Akgül bayram mesajına gelen yorumlara isyan etti! 'Benim popomdan size ne!'

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2020 11:36 | Son Güncelleme

Sunucu Seda Akgül bayram paylaşımı yaptı. Akgül kendisine gelen estetik yorumlarına ise çileden çıkıp "Ben popomla mı meşhur oldum" diyerek isyan etti.

Son olarak Söylemezsem Olmaz programıyla ekrana gelen ve koronavirüs sürecinde programın ara vermemesi sebebiyle programdan ayrılan Seda Akgül sosyal medyada isyan etti.

Akgül yayınladığı bayram mesajına gelen yorumlara kızdı. Seda Akgül "Anam silikon yaptırmadığım mı kaldı, yok estetik yaptırmadığım mı kaldı? Yok saçın güzel yok saçın çirkin! İyi bayramlar demişim sadece... Acayip bir toplum oldunuz. Konuşunca da 'delirdin' deniliyor. Kardeşim ben popomla, bacağımla mı meşhur oldum?

MEŞHUR OLDUĞUMDA 103 KİLOYDUM

Ben başarılı olup tanındığımda tam 103 kiloydum. Ondan sonra zayıfladım. İki ay anne baba evinde oturursan tabii ki tombişlersin. Sizin ruhunuz mu bozuk, ayarınız mı kaçık? Oğlunuza mı alacaksınız beni? Benim popomdan bacağımdan size ne!" diyerek isyan etti.


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