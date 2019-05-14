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Seda Akgül'den Demet Şener'e: 9 çocukla mağarada kalmadın

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.05.2019 13:35 | Son Güncelleme

Sunucu Seda Akgül Demet Şener hakkında açtı ağzını yumdu gözünü. Şener'i eleştiren Akgül " Demet'in sevgilisinin yerinde olsam 1000 kere terk etmiştim onu" dedi.

Seda Akgül'den Demet Şener'e: 9 çocukla mağarada kalmadın

Seda Akgül, Kanal D'de yayınlanan 2. sayfa programına konuk oldu. Akgül, boşanma ve nafaka haberleriyle gündemde olan Demet Şener'e yüklendi.

"5 milyon TL ile 4 katlı havuzlu villada yaşıyorsun. 9 çocukla mağarada kalmadın" diyen Akgül eleştirilerine şöyle devam etti:

"Adam 2-3 gün geciktirmiş. Ödemesi gelmez, gecikir. Demet'in bu yaptığı adamdan hınç almak, göbek bağını koparmamak, etini kıvırmaktır. Demet'in sevgilisinin yerinde olsam 1000 kere terk etmiştim onu.

Demet Şener'i kaç kere işiyle andık. 2,5 senedir yok aldatılması yok boşanması. Güzel de yaşlanmadı. Çok kötü yaşlandı. Bir estetik, bir zayıflık. Çağla Şıkel gibi değil. Demet Şener Michael Jackson'a benziyor. Estetik yaptırmadıysa, akrabalar herhalde. 40 yaşına kötü girdi Demet.

Mutlu etmiyorsan, meşgul etmeyeceksin. Bırak gitsin. Böyle kadınları göstererek evliliği bir kazanç kapısı gibi gösteriyoruz. Benim için kadın Özlem Yıldız'dır. Kadınların kafasında 'zengin bir koca bulayım' algısı var. Sevdiğin adamın parası vardır ne ala... Parası için adam sevilmez. Demet idare edebileceği bir erkek bulmuş. Anladığım kadarıyla Cenk Bey'in Demet'e zaafı var. Ben olsam tahammül etmem. Çünkü bir erkek olarak hafifliyor."


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Anahtar Kelimeler:
seda akgül Demet Şener

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu ne hınç be.Kadın Demet Şener’le bozmuş.İbrahim Kutluay’ın Demet Şener’i aldattığı kadın arkadaşın herhalde.Yada sen talipsin.
helal ya
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