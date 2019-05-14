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Seda Akgül Kısmetse Olur'da kazandığı parayı ne yaptığını açıkladı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.05.2019 10:54 | Son Güncelleme

Kısmetse Olur programıyla ününe ün katan Seda Akgül, 2. Sayfa programında yarışmadan kazandığı parayı ne yaptığını anlattı.

Sunucu Seda Akgül, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Bir dönem Kısmetse Olur programında sunuculuk yapan Akgül, yarışmadan kazandığı parayla kafe açtığını ancak başarısız olduğunu anlattı.

"HİÇ DİBE VURMADIM, HEP DİPTEYİM"

Dobra açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren Akgül, bir dönem yaşadığı maddi sıkıntıları şu sözlerle anlattı:

"Herkes bizim 12 ay düzenli para aldığımızı zannediyor. Biz varken alıp, çalışmadığımız zaman onu yiyoruz. Ben hiç dibe vurmadım, hep dipteyim. Ben tam Kısmetse Olur'da yükselirken RTÜK devreye girdi. Hanlarım hamamlarım yok ama ailemin durumu çok şükür iyi. Eğitimim iyi, aç da kalmam. Kısmetse Olur'dan kazandığım tüm parayı restorana yatırdım.

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"ARABAMI SATMAYI DÜŞÜNÜYORDUM"

Cebimde 700 lira para kalmıştı Kısmetse Olur teklifi geldi. Arabamı satmayı düşünüyordum bir arkadaşım 'Ya bu iş olmaz ama bir dene' dedi. Deneme çekimine kot ve plaj gömleğiyle gittim. O kadar ümitsiz gitmiştim. Bir mucize olması gerekiyor demiştim. Oradan kazandığım tüm parayı kafeye yatırdım. Ben varken para kazanıyoruz kasa doluyor. Ben yok 3-5 lira. Meğer içeride bir tezgah kurulmuş. Antikalar döşedim zaten 2'inci dereceden tarihi eser. Kafeye 250 bin rahat gider. Tarihi eser bir yerdi. Yeni işime de parayı yatırdım."

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seda akgül 2. Sayfa

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Gunumuzde insanin kalitesi degeri insanligi sadece ve sadece para ve basari uzerinden olculuyor,ne kdr paran var o kdr saygi goruyosun,ne kdr parasizsan o kdr eziliyorsun,eskiden insanlari ozellikleriyle tanir degerlendirirdik,simdi para basari ugruna hersey mubah,cunku tek kistas bu
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