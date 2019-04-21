MAGAZİN

Seda Akgül patladı: Siz kadınlıktan emekli olun...

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.04.2019 12:05 | Son Güncelleme

Sosyal medyada seksi pozlarını paylaşan ve zaman zaman da bu pozlar yüzünden eleştirilen sunucu Seda Akgül patladı. Akgül kendisini eleştiren kadınları hedef aldı.

Seda Akgül patladı: Siz kadınlıktan emekli olun...

Sunucu Seda Akgül bir süredir Tayland'da tatil yapıyor, buradan geçtiği videolar ve fotoğraflarla takipçilerin ilgisini çeken Akgül, aynı zamanda hemcinslerinin paylaşımlarına yaptığı bazı yorumlara da bir hayli kızgın.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve çıktığı egzotik tatile dair çok sayıda paylaşıma imza atan Seda Akgül bu defa hemcinslerine göndermede bulundu.

Yaptığı paylaşımları kıyasıya eleştiren kadınlara çektiği bir selfie üzerinden seslenen Seda Akgül şu satırları paylaştı:

Capture

"Yukarıdan selfie çekince zayıf ama kısa çıkıyor. Tercih sizin! Örümcek beyinlilere örümcekli mesaj… Gariptir ki çoğu kadın! Siz kadınlıktan emekli olun, ben ölene kadar kendimi sevip beğeneceğim."

PARTNER"Bir arkadaşım 'İrem’i o işe almayın' demiş...""Bir arkadaşım 'İrem’i o işe almayın' demiş..."
Ben yatakta değil, çalışarak ölmek istiyorumBen yatakta değil, çalışarak ölmek istiyorum
Yine tüm dikkatleri üstüne çekti! Olay kıyafetYine tüm dikkatleri üstüne çekti! Olay kıyafet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seda akgül seda akgül instagram Seda Akgül bacak

En Çok Okunan Haberler

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 185 kişi öldü

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 185 kişi öldü

İzmir'de sıcak dakikalar! NATO lojmanlarına saldırdılar!

İzmir'de sıcak dakikalar! NATO lojmanlarına saldırdılar!

Ateş püskürdü: Senin gibi mahalle ağzıyla...

Ateş püskürdü: Senin gibi mahalle ağzıyla...

Acun yarıştı; bilemeyince çıldırdı

Acun yarıştı; bilemeyince çıldırdı

Asker eğlencesi karıştı! Çok sayıda yaralı var!

Asker eğlencesi karıştı! Çok sayıda yaralı var!

Umreden paylaştı! 'Küfür edeceğim tövbe tövbe...'

Umreden paylaştı! 'Küfür edeceğim tövbe tövbe...'

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Survivor'da büyük ödülü kim kazandı?

Survivor'da büyük ödülü kim kazandı?

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşref Kolçak, 3 aydır hastanede tedavi görüyor

Ben yatakta değil, çalışarak ölmek istiyorum

Kim Kardashian kıyafetiyle yine olay oldu!

Yine tüm dikkatleri üstüne çekti! Olay kıyafet

Başak Sayan emzirmeyi bıraktı; yaşadıklarını anlattı

Emzirseydim neler oldurdu bilmiyorum...

Reynmen umreye gitti! Gelen eleştirilere bakın ne tepki verdi!

Umreden paylaştı! 'Küfür edeceğim tövbe tövbe...'

Kourtney Kardashian'ın çıplak pastası olay oldu!

Küvette çıplak duş alırken fotoğraflarını çekip...

Hatice Demet Akalın'a ateş püskürdü: Senin gibi mahalle ağzıyla...

Ateş püskürdü: Senin gibi mahalle ağzıyla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.