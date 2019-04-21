Seda Akgül patladı: Siz kadınlıktan emekli olun...

Sunucu Seda Akgül bir süredir Tayland'da tatil yapıyor, buradan geçtiği videolar ve fotoğraflarla takipçilerin ilgisini çeken Akgül, aynı zamanda hemcinslerinin paylaşımlarına yaptığı bazı yorumlara da bir hayli kızgın.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve çıktığı egzotik tatile dair çok sayıda paylaşıma imza atan Seda Akgül bu defa hemcinslerine göndermede bulundu.

Yaptığı paylaşımları kıyasıya eleştiren kadınlara çektiği bir selfie üzerinden seslenen Seda Akgül şu satırları paylaştı:

"Yukarıdan selfie çekince zayıf ama kısa çıkıyor. Tercih sizin! Örümcek beyinlilere örümcekli mesaj… Gariptir ki çoğu kadın! Siz kadınlıktan emekli olun, ben ölene kadar kendimi sevip beğeneceğim."

