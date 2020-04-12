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Seda Akgül Söylemezsem Olmaz'dan da ayrıldı! Sitem etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 09:36 | Son Güncelleme

Söylemezsem Olmaz programına Ece Erken'in yerine gelen Seda Akgül flaş bir karar alarak program sunuculuğunu bıraktı. Akgül açıklamasında "Maalesef programımız kısacık bir ara vermiyor" diyerek sitem etti.

Seda Akgül Söylemezsem Olmaz'dan da ayrıldı! Sitem etti

Ece Erken'in Söylemezsem Olmaz'dan ayrılmasının ardından yerine Seren Serengil ve Seda Akgül gelmişti. Her yaptıkları açıklamalarla gündem olan bu sunuculardan Akgül özellikle son dönemde İrem Derici ve Ebru Polat'a söylediği ağır sözlerle gündem olmuştu.

Akgül son olarak da ekrem ağrıları sebebiyle hastanelik olmuş ve kolunda iğneyle hastaneden kaçarak yayına gelmesiyle dikkat çekmişti. Akgül dün bir basın açıklaması yayınlayarak Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldığını duyurdu.

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Daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle...

Seda Akgül (@sedaakgul)'in paylaştığı bir gönderi ()

Akgül açıklamasında "Ben zor şartlar altında görev yapıyordum; Çeşme'ye yerleşmiştim. Anne ve babam yaşlı onlara bakmam gerekiyor ve tekrar işe dönüyordum. Ancak bu hafta sokağa çıkma yasağına takıldık. Şu anda bu işin ciddiyeti bu kadar önemliyken maalesef programımız kısacık bir ara vermezken ben öncelikle ailemin sağlığını riske atmak istemiyorum çünkü gidip geliyorum... İkincisi de gerçekten sevgi ve meslek arasında düşünürsek; mesleğimi de seviyorum ama 22 yıldır yalnız yaşıyorum. Ama bu günler sevginin, aile olmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. 2 gün önce de ben serum almıştım çünkü apart otelde kalıyorum beslenmeme de dikkat edemiyorum.

Sizlerden özür diliyorum. Ben bir ay önce bu kadar ciddi düşünmemiştim. Keşke zaruri olmaya programlar ara verebilse..."

Seda Akgül daha önce de Hakal Ural ile birlikte yaptığı programdan çıkarılmış ve partnerini suçlayarak gündem olmuştu.


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