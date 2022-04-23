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Seda Akgül'ü çileden çıkaran yorum! "Adın benziyor diye kendini peygamber sanma"

23.04.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranlarda bir süredir uzak olan sunucu Seda Akgül, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Akgül, son paylaşımına gelen, "Müslüman kadına şu görüntü hiç uyar mı?" yorumuna verdiği cevapla gündem oldu.

Seda Akgül'ü çileden çıkaran yorum! "Adın benziyor diye kendini peygamber sanma"

Ekran hayatına bir süredir ara veren sunucu ve spiker Seda Akgül sosyal medyayı aktif kullanıyor. Kısmetse Olur yarışması sunuculuğundan sonra istediği gibi bir program bulamayan ve işleri uzun soluklu olayan Seda Akgül yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor.

En son yaptığı filtreli paylaşımlarla sosyal medyada ti'ye alınanAkgül, bu defa kendisine gelen eleştiriye verdiği yanıtla adından söz ettirdi.

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Bikinili paylaşımının altına gelen, "Müslüman kadına şu görüntü hiç uyar mı?" yorumuna yanıt veren Akgül, takipçisiyle girdiği polemikle dikkatleri çekti.

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"DİN KONUSUNDA KİMSE ELİNE SU DÖKEMEZ"

"Hiç valla sizden öğreneceğiz sanki! şeklinde gelen eleştiriye yanıt veren Akgül'ün takipçisi, bu defa, "Benden öğren demiyorum. Şu görüntü uyar mı diyorum! Sen de şu mübarek Ramazan ayında biraz saygılı olsaydın iyi olacaktı. Din konusunda kimse senin eline su dökemez zaten." şeklinde yanıt verince ünlü sunucu çileden çıktı.

"KENDİNİ PEYGAMBER SANMA"

Takipçisine, "Adın benziyor diye kendini peygamber sanma. Sana uymuyorsa daha mutasıp inları takip et." yanıtıyla dikkat çekti.

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