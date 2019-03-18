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Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.03.2019 11:26 | Son Güncelleme

Sunucu Seda Akgül, sosyal medya hesabından kendisi hakkında yapılmış bir haberi paylaşarak, sitemde bulundu.

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Seda Akgül sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarıyla olduğu kadar gündeme getirdiği ilginç paylaşımlarla da dikkat çeken bir isim.
Sunduğu magazin programını bıraktıktan sonra internet üzerinden yaptığı programlarla takipçilerine ulaşan Seda Akgül bu defa kendisi hakkında yapılmış bir haberi sosyal medya sayfasına taşıdı.

Paylaştığı bir selfie üzerinden yapılmış haberi takipçilerine ulaştıran Seda Akgül' Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım' başlığı taşıyan haberle ilgili şunları söyledi:

'Arkadaşlar ayıp olmuyor mu? Olay yaratacak dekolte dediğiniz, dekolte bile değil.. Kareye kazara girmiş beyefendi de şanssızlık eseri kadraj kurbanı olmuş…'


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seda akgül dekolte isyanı sosyal medya sitem

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iğrenç
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