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Seda Akgül'ün mayolu paylaşımı olay oldu! Son haline yorum yağdı

12.06.2023 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur'un eski sunucusu Seda Akgül bir süredir ekranlarda yer almıyordu. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan Akgül mayolu pzolarını peş peşe paylaştı. Ünlü sunucunun zayıflığı dikkatlerden kaçmadı. Seda Akgül'ün son paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Seda Akgül'ün mayolu paylaşımı olay oldu! Son haline yorum yağdı

Bir dönem Kısmetse Olur yarışmasının sunuculuğunu üstlenen ve uzun süredir bir projede yer almayan Seda Akgül, ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. İzmir'de yaşayan 51 yaşındaki ünlü isim, fazla kilolarını vermeye başlayınca mayolu pozlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Instagram hesabından siyah mayolu pozlarını yayınlayan Akgül, "Arkadaşlar ara sıra mayolu paylaşım yapabilirim. Zayıflamaya başlayınca gaza geldim" notu ile paylaşım yaptı.

seda akgül paylaşım

Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi görürken "Daha çok zayıfla" ve "Çok güzel görünüyorsunuz" gibi yorumlar yapıldı.

Seda Akgül 1

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