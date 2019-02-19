Seda Akgül'ün sert sözlerine Bahar Candan'dan bomba yanıtlar

Geçtiğimiz günlerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan Bahar Candan, Burcu Esmersoy'un "Erkek arkadaşınızın yanında cüzdan taşımanıza gerek yok" açıklamasına onaylamayan Seda Akgül için "Güzel bir kadın değil ben beğenmiyorum" demişti. Aynı programan katılan Seda Akgül ise Bahar Candan ile ilgili şunları söylemişti:

"O BENİ BEĞENSE KENDİMDEN ŞÜPHE EDERDİM"

"O kızla aynı fikirde olsam burada masanın altına girerdim. Daha bu programa neden davet edildiğinin bile farkında olmayan biri. O beni beğense ben kendimden şüphe ederdim. Nasıl kadınlar beni beğeniyor? diye üzülürdüm. Onun avukatlığını yapacakları acıyorum ben. Şimdi hakimliğini savcılığını görürüz inşallah derim ama olmaz. Ben sıksam onun gibi çocuk doğururdum."

"SANAT DÜNYASINDA OLMAM AYRICALIK"

Seda Akgül'e Instagram hesabından cevap veren Bahar Candan, "Benim hukuk okuyarak sanat dünyasında olmam sizin için bir ayrıcalık. Bunun dışında evet Burcu Esmersoy sizden daha güzel. Sıksam onun gibi çocuk doğururdum demişsin ama senin bir sevgilin ya da kocan olsa benim gibi babyface olmazdı. Sizin gibi olurdu."



