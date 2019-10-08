MAGAZİN

Seda Akgül yine gündemde! 'Testosteron hormonunu...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 11:20 | Son Güncelleme

Sıra dışı çıkışlarıyla sık sık magazin gündemini meşgul eden Seda Akgül, erkeklerle ilgili yaptığı bir tespit yüzünden Twitter aleminin diline düştü.

Seda Akgül yine gündemde! 'Testosteron hormonunu...'

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yeni bir programa başlayan Seda Akgül, yaptığı açıklamalarla, ilginç hareketleriyle sürekli kendisini gündemde tutmayı başaran bir isim. Şimdi de erkeklerle ilgili ortaya attığı bir fikir nedeniyle konuşuyoruz Seda Akgül'ü.

Akgül'ün Twitter'da gündem olan tespiti ise şöyleydi: ''Erkek sadece yaşlanır ama asla olgunlaşmaz. O çocuk ruhunu, dürtülerini, testosteron hormonunu dizginlemen mümkün değildir. Sadece hareketleri yavaşlar. Bir erkek eğer aldatmıyorsa aldatamadığı içindir."

Akgül'ün bu yorumu, büyük tepkiye yol açtı. Twitter kullanıcıları, bu enteresan tespite kayıtsız kalamadı ve 48 yaşındaki ünlü sunucuyu, adeta topa tuttu.

İşte Akgül'e gelen eleştirilerden birkaçı:

*''Abla sen bilir kişi misin? Neden devamlı bir fikrin var!''

*''Devamlı Kıraç'la açıklama halindeler, kafam karışıyor''

*''Bu kadına kim fikrini soruyor?''

*"Bunun cinsiyet değil, karakter meselesi olduğunu anlasan aynı fikirde olduğumuz için üzülürdüm zaten. Tam senlik yorum..."

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Anahtar Kelimeler:
seda akgül Seda Akgül erkekler

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