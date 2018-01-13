Seda Akgül'den takipçisine bacak fotoğrafıyla yanıt!

Şimdilerde Hakan Ural'la birlikte sunduğu magazin programıyla televizyon ekranlarına gelen sunucu Seda Akgül, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.

KENDİSİNİ ELEŞTİREN TAKİPÇİLERİNE YANIT VERDİ

Gündelik hayatına dair çok sayıda paylaşım yapan ve samimi tavrıyla dikkatleri üzerine çeken Akgül bu defa programda giydiği kıyafetini eleştiren takipçilerine yanıt verdi.

"DİZİMİN ALTINDA ELMA BÜYÜKLÜĞÜNDE ŞİŞ VAR

Bacağının fotoğrafını çeken ve bunu hesabından paylaşan Akgül şunları yazdı: "Dünkü yayında niye altına çuval giydin diye soran dostlar…. Çünkü sağ dizimin altında elma büyüklüğünde bir şiş var. Size saygısızlığımdan değil."

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

