MAGAZİN

Seda Akgül'den takipçisine bacak fotoğrafıyla yanıt!

MAGAZİN HABERLERİ | 13.01.2018 21:34 | Son Güncelleme 9 saat önce

Sunucu Seda Akgül programdaki kıyafetini eleştiren takipçilerine bacağının fotoğrafı çekerek yanıt verdi.

Seda Akgül'den takipçisine bacak fotoğrafıyla yanıt!

Şimdilerde Hakan Ural'la birlikte sunduğu magazin programıyla televizyon ekranlarına gelen sunucu Seda Akgül, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.

KENDİSİNİ ELEŞTİREN TAKİPÇİLERİNE YANIT VERDİ
Gündelik hayatına dair çok sayıda paylaşım yapan ve samimi tavrıyla dikkatleri üzerine çeken Akgül bu defa programda giydiği kıyafetini eleştiren takipçilerine yanıt verdi.

seda cuval

"DİZİMİN ALTINDA ELMA BÜYÜKLÜĞÜNDE ŞİŞ VAR
Bacağının fotoğrafını çeken ve bunu hesabından paylaşan Akgül şunları yazdı: "Dünkü yayında niye altına çuval giydin diye soran dostlar…. Çünkü sağ dizimin altında elma büyüklüğünde bir şiş var. Size saygısızlığımdan değil."

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