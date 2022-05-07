Seda Bakan'dan esprili paylaşım: Neydim, ne oldum!

Müzisyen Ali Erel ile 2014 yılında nikah masasına oturan oyuncu Seda Bakan, 2019'da da kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti. Şimdilerde ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Bakan, eşi ve kızıyla birlikte Barcelona'ya gitti.

36 yaşındaki oyuncu, ailesiyle birlikte geçirdiği keyifli anları da sosyal medya hesabından yayınladı.

Bakan, son olarak daha önce 2018'de bikinisiyle fotoğraf çekildiği plajda yeniden poz verdi. İki kareyi takipçileriyle paylaşan Seda Bakan, gönderisine "Neydim, ne oldum!' adlı çalışma." şeklinde esprili bir not düştü.



Bakan'ın, kısa sürede yoğun ilgi gören fotoğraflarına; Burcu Kara ve Umut Kurt gibi ünlü isimler yorum yaptı. Bakan'ın paylaşımlarına yakın arkadaşı şarkıcı Hadise de "Sen hep güzelsin Seda'm..." yorumunda bulundu.





