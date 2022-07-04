Seda Bakan'dan karnı burnunda poz

Seda Bakan ile eşi Ali Erel mutlu evliliklerinde ikinci kez anne-baba olma heyecanı yaşamaya hazırlanıyorlar. Seda Bakan ile Ali Erel, yakın zamanda ikinci çocuklarını kucaklarına alacaklar. Geçtiğimiz gün bir davete katılan Seda Bakan, son hali ile görüntülendi. Bakan'ın Leyla'nın ardından ikinci bir kızı daha olacak.

Turuncu ve örgü model bir elbise giymeyi tercih eden Seda Bakan, yüzündeki değişim ile de dikkat çekti. Seda Bakan'a gecede oyuncu Tuba Büyüküstün de eşlik etti. Ünlü oyuncu son olarak bir reklam filminde rol almıştı.



