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Seda Bakan'dan karnı burnunda poz

04.07.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2014 senesinde müzisyen Ali Erel ile hayatını birleştiren ve mutlu evliliğiyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Seda Bakan, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyurmuştu. Seda Bakan, şimdi ise karnı burnunda pozunu sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.

Seda Bakan'dan karnı burnunda poz

Seda Bakan ile eşi Ali Erel mutlu evliliklerinde ikinci kez anne-baba olma heyecanı yaşamaya hazırlanıyorlar. Seda Bakan ile Ali Erel, yakın zamanda ikinci çocuklarını kucaklarına alacaklar. Geçtiğimiz gün bir davete katılan Seda Bakan, son hali ile görüntülendi. Bakan'ın Leyla'nın ardından ikinci bir kızı daha olacak.

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Turuncu ve örgü model bir elbise giymeyi tercih eden Seda Bakan, yüzündeki değişim ile de dikkat çekti. Seda Bakan'a gecede oyuncu Tuba Büyüküstün de eşlik etti. Ünlü oyuncu son olarak bir reklam filminde rol almıştı.

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Seda Bakan
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