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Seda Bakan imaj değiştirdi! Hayranları beğendi

08.02.2021 10:48 | Son Güncelleme:
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Seda Bakan imaj değiştirdi! Hayranları beğendi

Müzisyen Ali Erel ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Seda Bakan, imaj değiştirdi. Kakül kestiren Bakan, son halini Instagram hesabından yayınladı.

2014'te Ali Erel ile nikah masasına oturan Bakan, geçtiğimiz yıl kızı Leyla'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı. Instagram'dan sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan Bakan, imaj değişikliğine gitti.

Kakül kestiren 35 yaşındaki oyuncu, son halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Ayna karşısında poz veren Bakan'ın fotoğrafı kısa sürede takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

Seda Bakan, estetik itirafıyla adından söz ettirmişti.

Bakan, "Hiç estetiğiniz var mı?" sorusuna, "Yok ama yaptırmayı çok istiyorum. Burnumda küçük bir çıkıntı var. Eğer burun estetiği yaptırırsam, eşim beni boşar ve kariyerim başka bir yere gidebilir" yanıtını vermişti.

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