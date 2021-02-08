Seda Bakan imaj değiştirdi! Hayranları beğendi

2014'te Ali Erel ile nikah masasına oturan Bakan, geçtiğimiz yıl kızı Leyla'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı. Instagram'dan sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan Bakan, imaj değişikliğine gitti.

Kakül kestiren 35 yaşındaki oyuncu, son halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ayna karşısında poz veren Bakan'ın fotoğrafı kısa sürede takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

Seda Bakan, estetik itirafıyla adından söz ettirmişti.

Bakan, "Hiç estetiğiniz var mı?" sorusuna, "Yok ama yaptırmayı çok istiyorum. Burnumda küçük bir çıkıntı var. Eğer burun estetiği yaptırırsam, eşim beni boşar ve kariyerim başka bir yere gidebilir" yanıtını vermişti.

