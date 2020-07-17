Seda Bakan kararını verdi! Mucize Doktor'a dahil oldu

Mucize Doktor dizisi de transferlerle yeni sezona giriş yapmak için kolları sıvadı. Seda Bakan ve Hakan Kartuş'un yer alacağı haberleri hızla yayılınca güzel oyuncu konuya açıklık getirdi.

Kızı Leyla’ya hamileliğinden itibaren ekranlardan uzak kalan Seda Bakan, ''Mucize Doktor dizisiyle anlaşmaya vardık sayılır, aslında sadece sözleşme vs gibi imza işleri kaldı. Şimdilik bir pürüz gözükmüyor'' dedi.

Bakan daha önce çıkan haberleri doğrulamamış projeleri değerlendirdiğini açıklamıştı.