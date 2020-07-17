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Seda Bakan kararını verdi! Mucize Doktor'a dahil oldu

DİZİ HABERLERİ  | 17.07.2020 11:02 | Son Güncelleme

Pandemi sebebiyle erken sezon finali yapan FOX TV'nin reytingi en yüksek olan dizisi Mucize Doktor'a transferler devam ediyor. Seda Bakan sonunda diziyle anlaştığını açıkladı.

Seda Bakan kararını verdi! Mucize Doktor'a dahil oldu

Mucize Doktor dizisi de transferlerle yeni sezona giriş yapmak için kolları sıvadı. Seda Bakan ve Hakan Kartuş'un yer alacağı haberleri hızla yayılınca güzel oyuncu konuya açıklık getirdi.

Kızı Leyla’ya hamileliğinden itibaren ekranlardan uzak kalan Seda Bakan, ''Mucize Doktor dizisiyle anlaşmaya vardık sayılır, aslında sadece sözleşme vs gibi imza işleri kaldı. Şimdilik bir pürüz gözükmüyor'' dedi.

Mucize Doktor dizisinin yeni yıldızı Seda Bakan! Seda Bakan kimdir, kaç yaşında? Seda Bakan kiminle evli?Mucize Doktor dizisinin yeni yıldızı Seda Bakan! Seda Bakan kimdir, kaç yaşında? Seda Bakan kiminle evli?

Bakan daha önce çıkan haberleri doğrulamamış projeleri değerlendirdiğini açıklamıştı.

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