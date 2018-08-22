MAGAZİN

Seda Bakan tatilde çevre temizliği yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.08.2018 13:30 | Son Güncelleme

Yunan adalarında tatil yapan oyuncu Seda Bakan, çevre temizliği yapıp ortalığa saçılmış çöpleri topladı.

Seda Bakan tatilde çevre temizliği yaptı

Oyuncu Seda Bakan, tatil için Yunanistan'a gitti. Burada arkadaşlarıyla gözlerden uzak tatil yapan oyuncu bir süre sonra atılan çöpleri topladı.

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Bu anları Instagram'dan paylaşan Seda Bakan şöyle yazdı:"Bir torbanın doğada yok olma süresi neredeyse 1000 yıl.. Arabada giderken, yolda yürüken, denizde yüzerken, piknik yaptıktan sonra insanlar çöplerini sürekli olarak yerlere atıp çok doğalmış gibi hareket ediyorlar.

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Hatta bazen hiç beklemediğin insanlar bile yapıyor bunu. Burası bizim evimiz ve evimizi temiz tutalım. Dünyanın asıl sahibinin doğa olduğunu unutmayalım..."

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Anahtar Kelimeler:
seda bakan yunanistan tatil

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