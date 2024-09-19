Seda Çınar'la evliliği tek celsede bitmişti! Ümit Erdim boşanmanın nedenini ilk kez açıkladı

MYNET- Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran "Hayat Bilgisi" dizisinde hayat verdiği 'Arif' karakteriyle hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Erdim ile nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten iki kızları olan ünlü çift geçtiğimiz nisan ayında tek celsede boşandı.

Çift ortak açıklama yaparak "Müvekkilimiz Ümit Erdim eşi Seda Çınar ile sevgi ve saygı ile yıllardır yürüttükleri evliliklerini, yine aynı sevgi, saygı ve anlayış ortamında bitirme kararı almış, bu doğrultuda taraflar Nisan 2024 tarihinde anlaşmalı şekilde boşanmıştır" demişti.

Boşanmanın ardından sessizliğe bürünen ünlü çiftten Ümit Erdim aylar sonra ilk kez konuştu. Erdim boşanma nedenini şöyle açıkladı;

BOŞANMANIN SEBEBİNİ ANLATTI

'Biz de majör bir hikaye yok. Dolayısıyla hani kısaca hepimizin alıştığı bir başlık vardır ya 'şiddetli geçimsizlik' mesela. Biz de o tabelanın altına yazılabiliriz. Öyle reyting çıkacak bir malzeme yok. Olmadığına da bir süre inandıramadık. Ama her hafta sonu çocuklarla beraberim hafta içi de vakitleri ayarladıkça görüşüyoruz. Hayat devam ediyor böyle de devam edecek. Kızlarımızı büyüteceğiz'