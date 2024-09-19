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  4. Seda Çınar'la evliliği tek celsede bitmişti! Ümit Erdim boşanmanın nedenini ilk kez açıkladı

Seda Çınar'la evliliği tek celsede bitmişti! Ümit Erdim boşanmanın nedenini ilk kez açıkladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.09.2024 10:34
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2017 yılında dünyaevine giren Ümit Erdim ile Seda Erdim Nisan ayında anlaşmalı bir şekilde 7 yıllık evliliklerini sessiz sedasız sonlandırmıştı. İki çocukları olan ünlü çiftin ayrılığı uzun süre magazin manşetlerinden düşmedi. Ünlü oyuncu Ümit Erdim boşanmanın ardından ilk kez konuştu ve ayrılık nedenini açık açık söyledi.

Seda Çınar'la evliliği tek celsede bitmişti! Ümit Erdim boşanmanın nedenini ilk kez açıkladı

MYNET- Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran "Hayat Bilgisi" dizisinde hayat verdiği 'Arif' karakteriyle hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Erdim ile nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten iki kızları olan ünlü çift geçtiğimiz nisan ayında tek celsede boşandı.

seda ümit

Çift ortak açıklama yaparak "Müvekkilimiz Ümit Erdim eşi Seda Çınar ile sevgi ve saygı ile yıllardır yürüttükleri evliliklerini, yine aynı sevgi, saygı ve anlayış ortamında bitirme kararı almış, bu doğrultuda taraflar Nisan 2024 tarihinde anlaşmalı şekilde boşanmıştır" demişti.

Boşanmanın ardından sessizliğe bürünen ünlü çiftten Ümit Erdim aylar sonra ilk kez konuştu. Erdim boşanma nedenini şöyle açıkladı;

erdim

BOŞANMANIN SEBEBİNİ ANLATTI

'Biz de majör bir hikaye yok. Dolayısıyla hani kısaca hepimizin alıştığı bir başlık vardır ya 'şiddetli geçimsizlik' mesela. Biz de o tabelanın altına yazılabiliriz. Öyle reyting çıkacak bir malzeme yok. Olmadığına da bir süre inandıramadık. Ama her hafta sonu çocuklarla beraberim hafta içi de vakitleri ayarladıkça görüşüyoruz. Hayat devam ediyor böyle de devam edecek. Kızlarımızı büyüteceğiz'

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Ümit Erdim
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