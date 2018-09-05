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Seda Nur, 41 gün sonra gözlerini açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 14:28 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, 26 Temmuz'da geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakımda tedaviye alınan Seda Nur Şen (23), 41 gün sonra gözlerini açıp, seslere karşılık verdi.

Seda Nur, 41 gün sonra gözlerini açtı

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 26 Temmuz'da geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakımda tedaviye alınan Seda Nur Şen (23), 41 gün sonra gözlerini açıp, seslere karşılık verdi. Baba Kadir Şen, "41 gündür kızımın iyileşip, aramıza dönmesini sabırla bekliyoruz" dedi.
Yıldız Teknik Üniversitesi Kontrol Otomasyon Mühendisliği Bölümü mezunu Seda Nur Şen, 26 Temmuz günü Antalya'da, Dumlupınar Bulvarı Ulusoy Caddesi'nden yolun karşısına geçmek isterken, 07 EY 344 plakalı ekmek aracının çarpmasıyla ağır yaralandı. Sağlık görevlilerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Şen, acil servisteki müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. 41 gün sonra kendisine gelip, gözlerini açan Şen, doktorlarının izniyle hastane bahçesinde bekleyen ailesiyle de görüştürülüyor.
Yoğun bakımda geçen 41 günün sonunda ailesiyle görüşüp, seslere karşılık veren Seda Nur Şen'in babası Kadir Şen, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi önünde 41 gündür beklediklerini söyledi.
'3'ÜNCÜ HAVALİMANI'NDA GÖREVE BAŞLAYACAKTI'
Kızının hayati tehlikesinin sürdüğünü belirten Kadir Şen, "Kızım insanlık için bir şeyler yapma çabasındaydı. Bu nedenle kendini geliştirmek istiyordu. Türkiye Otomasyon Kurumu'na başvurduğu yazılım programı kabul görmüştü. Yazılımın Avrupa'da da kullanılabilmesi için işlemlerini yürütüyordu. Bu arada Türk Hava Yolları'nın yazılı ve sözlü sınavlarına girip kazanmıştı. 2 Ağustos günü, 3'üncü Havalimanı'nda göreve başlayacaktı. 41 gündür sabırla hastane bahçesinde iyileşip aramıza dönmesini bekliyoruz" diye konuştu.
'DAVA AÇACAĞIM'
Şu an çocuklarının sağlığının daha önemli olduğunu belirterek, ona yoğunlaştıklarını aktaran Kadir Şen, "Öğrendiğimize göre ekmek arabasını kullanan sürücü hakkında herhangi bir adli işlem yapılmamış. Kaza raporlarına bakıldığında ve daha sonra olay yerinden elde ettiğimiz fotoğrafta fren izinin tek taraflı ve en az 9 metre olduğu görülüyor. Tutanaklarda ise fren izinin 3 metre olduğu belirtilmiş. Seda Nur sağlığına kavuştuğunda bu konuda yasal işlemleri başlatıp kişiler hakkında gereken davaları açacağım" dedi.

FOTOĞRAFLI

Seda Nur, 41 gün sonra gözlerini açtıSeda Nur, 41 gün sonra gözlerini açtı

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