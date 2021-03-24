Seda Sarıbaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Seda Sarıbaş AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Gazi Üniversitesi işletme bölümünden mezun olan Seda Sarıbaş, çalışma ekonomisi, adalet bölümünü bitirdi. Eşiyle birlikte ticarete atılan Seda Sarıbaş, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteriyor…

SEDA SARIBAŞ KİMDİR?

Baba tarafı Adanalı, anne tarafı ise Trabzonlu olan ancak İstanbul’da doğup büyüyen Seda Sarıbaş, evlendikten sonra Aydın’a yerleşti. 2016’dan beri Aydın’da yaşayan Seda Sarıbaş, Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi, Gazi Üniversitesi işletme, açıköğretimde Adalet, okuduktan sonra Boğaziçi Üniversitesinde Yönetim anlamında Mükemmeliyetçilik programı üzerinde çalışıyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde Sosyoloji üzerine Yüksek Lisans yapan Seda Sarıbaş, eşiyle birlikte akaryakıt sektörüyle uğraşıyor. Eşinin eskiden emlakçılık yaptığını açıklayan Seda Sarıbaş, akaryakıt sektörüne eşiyle birlikte girdiklerini söyledi.

Kuşadası, Aydın ve Didim’de iki tane olmak üzere 4 akaryakıt istasyonu işleten Seda Sarıbaş, 2006’da Miss Turkey Güzellik yarışmasında "Veet Türkiye Güzeli" seçildi.

Seda Sarıbaş evli ve iki çocuk annesidir.

