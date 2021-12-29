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  4. Seda Sayan 4 milyon dolara aldığı havuzlu lüks villasına sonunda kavuştu! İşte Seda Sayan'ın yeni evi

Seda Sayan 4 milyon dolara aldığı havuzlu lüks villasına sonunda kavuştu! İşte Seda Sayan'ın yeni evi

29.12.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir otelde yaşayan Seda Sayan 4 milyon dolara aldığı havuzlu lüks villasına sonunda kavuştu. Gayrimenkul zengini Seda Sayan yeni eviyle gündeme geldi. Sahne aldığı mekanda yakın arkadaşı Safiye Soyman'la anısını anlatan Seda Sayan, Sarıyer'den aldığı yeni evinden bahsetti. İşte Seda Sayan'ın hiçbir masraftan kaçınmadığı yeni villası...

Seda Sayan 4 milyon dolara aldığı havuzlu lüks villasına sonunda kavuştu! İşte Seda Sayan'ın yeni evi

Sahne aldığı mekanda yakın arkadaşı Safiye Soyman'la anısını anlatan Seda Sayan, Sarıyer'den aldığı yeni evinden bahseden Seda Sayan, hiçbir masraftan kaçınmadı.

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Şarkıcı Seda Sayan kazandığını gayrimenkule yatırarak sık sık gündeme geliyor. Son olarak oğlu Oğulcan Engin evlenince rahat etsin diye Nişantaşı'nda 4+1, 300 metre kare olan projeye 30 milyon lira yatıran Seda Sayan evinde de tadilat yaptırıyor.

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4 ay önce evini tadilata sokan Seda Sayan’ın otelde kalıyordu.

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Yeni evinin tadilatı biten Seda Sayan'ın buraya ne zaman taşınacağı henüz bilinmiyor.

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Seda Sayan
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