Seda Sayan 4 milyon dolara aldığı havuzlu lüks villasına sonunda kavuştu! İşte Seda Sayan'ın yeni evi

Sahne aldığı mekanda yakın arkadaşı Safiye Soyman'la anısını anlatan Seda Sayan, Sarıyer'den aldığı yeni evinden bahseden Seda Sayan, hiçbir masraftan kaçınmadı.



Şarkıcı Seda Sayan kazandığını gayrimenkule yatırarak sık sık gündeme geliyor. Son olarak oğlu Oğulcan Engin evlenince rahat etsin diye Nişantaşı'nda 4+1, 300 metre kare olan projeye 30 milyon lira yatıran Seda Sayan evinde de tadilat yaptırıyor.



4 ay önce evini tadilata sokan Seda Sayan’ın otelde kalıyordu.



Yeni evinin tadilatı biten Seda Sayan'ın buraya ne zaman taşınacağı henüz bilinmiyor.

