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Seda Sayan'a 'babamın katili' demişti! Cezası belli oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.12.2018 10:22 | Son Güncelleme

İşletmeci Mehmet Tuna'nın kızı Deniz Tuna, babasının ölümünde Seda Sayan'ı sorumlu tutarak "Babamın katili" dedi. Bilişim yoluyla hakaret suçu işlemekten hakkında dava açılan Tuna, 1 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

Seda Sayan'a 'babamın katili' demişti! Cezası belli oldu

Ünlü sanatçı Seda Sayan, iddia göre; Etiler'deki mülk sahibi olduğu mekanın işletmeciliğini yapan Mehmet Tuna'nın sözleşmesi olduğu halde boşaltmasını istedi. Olay sonrası iki taraf mahkemelik oldu. Tahliye davası devam ederken Mehmet Tuna hayatını kaybetti. Tuna'nın kızı ise babasının ölümünde Seda Sayan'ı suçladığı için mahkemelik oldu.

SEDA VE OĞULCAN'A HAKARET ETTİĞİ İÇİN 1 YIL 2 AY HAPİS CEZASI ALDI

Tuna'nın küçük kızı Deniz Tuna, babasının ölümünden sorumlu tuttuğu Seda Sayan ve oğlu Oğulcan Engin'e sosyal medyada hakaret ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. Tuna, hakaret suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Mehmet Tuna

"BABAMIN KATİLİ"

Sayan'ı ima ederek "Babamın katili" diye paylaşım yapan Deniz Tuna, "O sözleri anlık bir kızgınlıkla yazdım" dedi. (Haberler.com)

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Oğulcan Engin ve Seda Sayan


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