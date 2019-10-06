MAGAZİN

Seda Sayan'a hakaret edene kamuya yararlı işte çalışma cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 14:47 | Son Güncelleme

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan ile eski erkek arkadaşı Erkan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 1800 lira adli para cezasına çarptırılan Zekeriya Atak, parayı ödemeyince cezası 180 saat kamuya yararlı bir işte çalışmaya çevrildi.

Seda Sayan'a hakaret edene kamuya yararlı işte çalışma cezası

Kahramanmaraş'ta yaşayan Zekeriya Atak, özel bir televizyon kanalında Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programına katıldı ve "Türkiye şehit verdi, siz burada oynadınız" diyerek stüdyoyu terk etti. Ardından sosyal medyada bir video yayınlayan Zekeriya Atak, Zuhal Topal'ın programına kendisini Seda Sayan'ın gönderdiğini ve bunun karşılığında da Sayan ve eski erkek arkadaşı Erkan Çelik'ten 4 bin 350 lira aldığını söyledi.

seda-sayana-hakaret-edene-kamuya-yararli-iste-calisma-cezasi-7005-dhaphoto3,LrOoxktMLk-x6nD5o64gFQ

Sayan ve Çelik'in şikayeti üzerine hakaretten 2 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle İstanbul 55'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Atak, 90 gün adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme daha sonra cezayı günlüğü 20 liradan 1800 lira paraya çevirip, Atak'ın para cezasını 4 eşit taksitte ödemesine hükmetti. Ancak Atak cezayı ödemedi. Bunun üzerine cezası 'Kamuya yararlı bir işte çalıştırma' cezasına çevrildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Zekeriya Atak'a gönderilen çağrı kağıdında 90 gün hapis cezasının 180 saat kamuya yararlı işte çalıştırma cezasına çevrildiği ve en yakın cumhuriyet başsavcılığına müracaat etmesi gerektiği belirtildi. Atak, İstanbul'da olduğunu ve pazartesi günü adliyeye gideceğini söyledi.

TAZMİNAT CEZASINA İTİRAZ ETTİ

Öte yandan Zekeriya Atak hakkında katıldığı izdivaç programını "Türkiye şehit verdi, siz burada oynadınız" diyerek stüdyoyu terk etmesi nedeniyle Zuhal Topal tarafından tazminat davası açılmış, dava sonunda Atak'ın Topal'a 10 bin lira manevi tazminat ödemsine karar verilmişti. Zekeriya Atak, bir üst mahkemeye başvurarak tazminat kararına itiraz ettiklerini söyledi. (DHA)

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Ara vermiyor! Kocasını terk edip bir kadınla olmuştu! Şimdi de...Ara vermiyor! Kocasını terk edip bir kadınla olmuştu! Şimdi de...
Barıştı ona koştu! Bikinili pozuyla olay olduBarıştı ona koştu! Bikinili pozuyla olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seda sayan Seda Sayan ceza

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ABD Büyükelçiliği’ne ‘tweet’ tepkisi

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ABD Büyükelçiliği’ne ‘tweet’ tepkisi

Erdoğan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu

Erdoğan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

İşte milyonluk soruya verdiği cevap!

İşte milyonluk soruya verdiği cevap!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Miley Cyrus yeni sevgilisi Cody Simpson ile birlikte

Ara vermiyor! Kocasını terk edip bir kadınla olmuştu! Şimdi de...

Şeyma Subaşı leopar desenli bikinisiyle yine gündemde

Barıştı ona koştu! Bikinili pozuyla olay oldu

Hilal Altınbilek derin sırt dekoltesi ile beğeni topladı

Hem derin sırt dekoltesi hem süper mini!

Berkay Hardal ve Dilan Telkök nişanlandı!

Yakışıklı oyuncu nişanlandı! 'Nefesim kesilene kadar...'

Hadise’den Demet Akalın açıklaması

Hadise'den olay açıklama!

Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.