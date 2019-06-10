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Seda Sayan, Acun Ilıcalı'yı rezil etti! Filtreli fotoğrafı sosyal medyayı salladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.06.2019 09:25 | Son Güncelleme

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'ın önceki gün düzenlenen nikah törenine katılan Seda Sayan, Acun Ilıcalı ile paylaştığı fotoğraf nedeniyle sosyal medyada alay konusu oldu.

Seda Sayan, Acun Ilıcalı'yı rezil etti! Filtreli fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Önceki gün Miss Turkey dördüncü güzeli seçilen Berfu Yıldız ile Eser Yenenler dünya evine girdi. Seda Sayan, Acun Ilıcalı, Murat Dalkılıç, Aslı Enver, Murat Boz gibi sanat camiasından birçok ünlü ismin katıldığı düğün sosyal medyaya damga vurdu.

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En çok konuşulan paylaşım ise Seda Sayan'ın Instagram hesabından paylaştığı photoshoplu (fotoğraf efekti) fotoğraflar oldu.

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2.5 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sürekli makyaj efektli pozlar paylaşmayı tercih eden Seda Sayan, bu efekti Acun Ilıcalı'ya da uygulayınca olanlar oldu. Ilıcalı, bu fotoğraf sonrası sosyal medyanın diline düşerken, makyajın yakıştığını söyleyenler de oldu.

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O Ses Türkiye jüri koltuğuna geçtiğimiz yıl oturmaya başlayan Seda Sayan, Acun Ilıcalı ile yakın bir dostluk kurmuş ve sıklıkla bir araya gelmeye başlamışlardı. Öyle ki Ilıcalı, aralarında Murat Boz ve Seda Sayan'ın da bulunduğu yakın çevresini geçtiğimiz ay Dominik'te ağırlamıştı.

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seda sayan Ilıcalı instagram filtre

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