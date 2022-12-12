MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seda Sayan aşka geldi! Tanışma yıldönümünü böyle kutladı

Seda Sayan aşka geldi! Tanışma yıldönümünü böyle kutladı

12.12.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan, nisan ayında nikah masasına oturduğu 24 yaş küçük eşi Çağlar Ökten ile tanışma yıldönümünü kutladı. Gecede romantik anlar yaşayan çift, birbirlerini öpmeye doyamadı.

Seda Sayan aşka geldi! Tanışma yıldönümünü böyle kutladı

59 yaşındaki başarılı sunucu ve şarkıcı Seda Sayan, nisan ayında 35 yaşındaki meslektaşı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturdu. Evliliğiyle gündemden düşmeyen ve sık sık eşiyle romantik pozlarını paylaşan Sayan, tanışma yıldönümlerini kutladı.

seda-sayan-yildonumu-kutlamasinda-esi-caglar-15488509_6698_m

KOCASINI ÖPMEYE DOYAMADI

Esra Özmen, Ökten ve Sayan'ın yıldönümü için gösterişli bir organizasyon düzenledi. Gecede romantik anlar yaşayan ikili, boy boy poz vermeyi ihmal etmedi. Sayan, gece boyunca eşini öpücüklere boğdu. Ünlü isim, o anları Instagram hesabından yayınlayarak "Canım Esra'm Allah herkese senin gibi kız kardeş nasip etsin. Çağlar'a ve bana hazırladığın sürpriz 1. yıl gecesi için sana minnettarız" ifadelerini kullandı.

seda-sayan-yildonumu-kutlamasinda-esi-caglar-15488509_8000_m

SAFİYE SOYMAN'DAN YORUM GECİKMEDİ

Seda Sayan'ın romantik kutlamasına yorum yapan en yakın arkadaşı Safiye Soyman, "Canım arkadaşım benim. Canım benim ya ne çabuk bir yıl oldu. Bir ömür boyu bir yastıkta bir ömür boyu. Mutluluk diliyorum, huzur diliyorum birliktelik diliyorum canım benim tebrik ediyorum, kutluyorum çok mutlu oluyorum" dedi.
seda-sayan-yildonumu-kutlamasinda-esi-caglar-15488509_3971_m

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölümden döndü! Pozları tepki çekince...Ölümden döndü! Pozları tepki çekince...
Klipte çırılçıplak! 59 yaşındaki şarkıcıya tepkiKlipte çırılçıplak! 59 yaşındaki şarkıcıya tepki
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu!Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Seda Sayan yaşında

En Çok Okunan Haberler

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

Kızını Kadir İstekli'ye gönderdiğini böyle kabul etti!

Kızını Kadir İstekli'ye gönderdiğini böyle kabul etti!

İstanbul’da kahreden olay! Polis yanlışlıkla 18 yaşındaki Zuhal’i vurdu…

İstanbul’da kahreden olay! Polis yanlışlıkla 18 yaşındaki Zuhal’i vurdu…

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu!

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu!

Balkanlar'da gerginlik had safhada!

Balkanlar'da gerginlik had safhada!

'Bala Hatun’undan 'Milyoner' paylaşımı

'Bala Hatun’undan 'Milyoner' paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.