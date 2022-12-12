Seda Sayan aşka geldi! Tanışma yıldönümünü böyle kutladı

59 yaşındaki başarılı sunucu ve şarkıcı Seda Sayan, nisan ayında 35 yaşındaki meslektaşı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturdu. Evliliğiyle gündemden düşmeyen ve sık sık eşiyle romantik pozlarını paylaşan Sayan, tanışma yıldönümlerini kutladı.

KOCASINI ÖPMEYE DOYAMADI

Esra Özmen, Ökten ve Sayan'ın yıldönümü için gösterişli bir organizasyon düzenledi. Gecede romantik anlar yaşayan ikili, boy boy poz vermeyi ihmal etmedi. Sayan, gece boyunca eşini öpücüklere boğdu. Ünlü isim, o anları Instagram hesabından yayınlayarak "Canım Esra'm Allah herkese senin gibi kız kardeş nasip etsin. Çağlar'a ve bana hazırladığın sürpriz 1. yıl gecesi için sana minnettarız" ifadelerini kullandı.

SAFİYE SOYMAN'DAN YORUM GECİKMEDİ

Seda Sayan'ın romantik kutlamasına yorum yapan en yakın arkadaşı Safiye Soyman, "Canım arkadaşım benim. Canım benim ya ne çabuk bir yıl oldu. Bir ömür boyu bir yastıkta bir ömür boyu. Mutluluk diliyorum, huzur diliyorum birliktelik diliyorum canım benim tebrik ediyorum, kutluyorum çok mutlu oluyorum" dedi.





