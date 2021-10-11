MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seda Sayan canlı yayında uzman isimle yatağa girdi! Kendini role fazla kaptırınca olanlar oldu

Seda Sayan canlı yayında uzman isimle yatağa girdi! Kendini role fazla kaptırınca olanlar oldu

11.10.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sunuculuğunu Seda Sayan'ın yaptığı gündüz kuşağı programında ilginç bir olay yaşandı. Canten Kaya, aldatan erkeklerin davranışlarından bahsederken Seda Sayan'la aynı yatağa yattı.

Star TV ekranlarında yayınlanan ‘Sabahın Sultanı’ programında ilginç bir olay yaşandı. Uzman isim Canten Kaya'nın konuk olduğu canlı yayında aldatan erkeğin eve geldikten sonra eşine nasıl davrandığı anlatıldı.

YATAKTA ROL YAPTILAR

Bu sırada da stüdyoya bir yatak getirildi. Kaya açıklama yaparken Seda Sayan da yatağın içine girerek uyuyormuş rolü yaptı. Konuşmaya devam eden Canten Kaya da yatağa girdi ve ikili karı-koca gibi konuşmaya başladı.

Haber.00_01_34_06.Still162

Uzun süren yatak konuşması sırasında hem Sayan'ın hem de Kaya'nın rolüne kendini fazlasıyla kaptırdı. İkilinin bu anları ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk o isimle aşk yaşıyorTarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk o isimle aşk yaşıyor
PARTNERŞeffaf Gülşen!Şeffaf Gülşen!
Kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi paylaştıKendisinden 14 yaş küçük sevgilisi paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Star TV Seda Sayan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Karadağlı'nın savunması olay oldu: Zaten Demirtaş'ı sahiplenen biriymiş

Karadağlı'nın savunması olay oldu: Zaten Demirtaş'ı sahiplenen biriymiş

İngiliz basınını şoke eden hesap! "İnanılmaz"

İngiliz basınını şoke eden hesap! "İnanılmaz"

Daha iradeli olmaya başlayacaksınız

Daha iradeli olmaya başlayacaksınız

Saçlarınızı mahvedebilirsiniz! Yıkarken bu hatayı yapıyorsanız...

Saçlarınızı mahvedebilirsiniz! Yıkarken bu hatayı yapıyorsanız...

Kariyerinizle ilgili planlar gündemde olabilir

Kariyerinizle ilgili planlar gündemde olabilir

Bu yöntem ağız kokusunu yok ediyor!

Bu yöntem ağız kokusunu yok ediyor!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

"Ölümden döndüm" demişti! Alişan'dan 2 milyonluk dava

"Ölümden döndüm" demişti! Alişan'dan 2 milyonluk dava

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Porno imasına ateş püskürdü! Eski görüntüleri yayınladı

Porno imasına ateş püskürdü! Eski görüntüleri yayınladı

İç gösteren gelinlik krizi iddiası! Yanıt geldi

İç gösteren gelinlik krizi iddiası! Yanıt geldi

Gözlerden uzak büyüttükleri kızları düğünde! Güzelliğini annesinden almış

Gözlerden uzak büyüttükleri kızları düğünde! Güzelliğini annesinden almış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.