MAGAZİN

Seda Sayan'dan iç çamaşırlı poz!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.06.2019 15:01 | Son Güncelleme

Seda Sayan, yaz sezonunu “Son Sözüm” adlı yeni single’ıyla karşıladı.

Seda Sayan'dan iç çamaşırlı poz!

Şarkıcı, söz-müziği Lara’ya ait single’ın imaj fotoğrafları için geçtiğimiz günlerde Tamer Yılmaz’ın objektifine poz verdi. Sayan, iddialı pozlarıyla dikkat çekti.

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