Seda Sayan'dan iç çamaşırlı poz!

\u015eark\u0131c\u0131, s\u00f6z-m\u00fczi\u011fi Lara\u2019ya ait single\u2019\u0131n imaj foto\u011fraflar\u0131 i\u00e7in ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde Tamer Y\u0131lmaz\u2019\u0131n objektifine poz verdi. Sayan, iddial\u0131 pozlar\u0131yla dikkat \u00e7ekti.\n\nSokak ortas\u0131nda \u00f6ld\u00fcrd\u00fc! 'E\u015fime laf att\u0131'Gizem-Hakan Hatipo\u011flu \u00e7iftinin k\u0131zlar\u0131 Lila denizle tan\u0131\u015ft\u0131!'Ben de\u011fil, Eser a\u015feriyor!'
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