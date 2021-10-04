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  4. Seda Sayan'dan kilolu kadına tavsiye! "Kocanın üzerine hopla"

Seda Sayan'dan kilolu kadına tavsiye! "Kocanın üzerine hopla"

04.10.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabahın Sultanı Seda Sayan programına telefonla bağlanan kadın, fazla kiloları yüzünden eşinin beğenmediğini söyleyince Seda Sayan'dan ilginç bir tavsiye geldi. Seda Sayan, kilolarından dert yanan kadına “Üzerinde hopla o kocanın” dedi.

Star TV ekranlarında Seda Sayan’ın sunumuyla seyirciler ile buluşan ‘Sabahın Sultanı Seda Sayan’ programı, birbirinden ilginç olayları gündeme taşımaya devam ediyor.

Farklı içerikler ile seyircileri ekranlarının başına kilitleyen programa telefon ile bağlanan seyirciler, hayat hikayelerini ve sorunlarını anlatarak çözüm için bir yol arıyor.

Seda Sayan’a bağlanan bir kadın seyirci, “Eşim beni kilom yüzünden beğenmiyor. 120 kiloyum. 4 doğum yaptım. Zayıfla diyor, zayıflayamıyorum.” diyerek dert yandı.

“27 YAŞINDA 4 ÇOCUK MU DOĞURDUN”

Kadının 4 çocuk doğurması nedeniyle kilo almasının normal karşılanırken, Seda Sayan’ın verdiği cevap ise dikkat çekti.

Kadının 27 yaşında olduğunu söylemesi üzerine Seda Sayan, “27 yaşında 4 çocuk mu doğurdun?” cevabını verdi.

“ÜSTÜNE HOPLA O KOCANIN”

Seda Sayan, kadın seyircisine, “Kendini ezdirme. 4 tane çocuk doğurmuşsun. Üstüne hopla o kocanın de ki; 4 tane çocuk doğurdum ben de. Ağzını doldura doldura.” dedi.

Seyircisine konuyla ilgileneceğini söyleyen Seda Sayan, yayından sonra arayacağını söyleyip konuşmayı sonlandırdı.

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Star TV Seda Sayan
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