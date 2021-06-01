Seda Sayan Demet Akalın tartışması alevlenince yapım şirketi son noktayı koydu!

Star TV yeni sezon için Demet Akalın ve Alişan'ın programının bitmesinin ardından Seda Sayan ile anlaşma yaptı. Daha sonra Sayan hakkında, “Demet ve Alişan’ın ekmeğiyle oynadı” iddiaları ortaya atıldı. Tüm bunların ardından ünlü sunucu sosyal medya hesabından açıklama yayınlayarak, “50 kere söyledim 1 kere daha söylüyorum bir daha da sormasınlar. Kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam da. Bir daha konuşturmayın beni. Bunu bilen gayet iyi bilir. Bilmeyen de iyi öğrensin” ifadelerini kullandı.
Seda Sayan’ı Intagram’dan silen Demet Akalın, Sayan'ın yaptığı açıklamanın sonrasında sessiz kalamayarak sert çıktı: “Seni sever sayarız! 21 Mayıs’ta ‘Sakın inanmayın böyle abuk sabuk haberlere canlı yayın yapamam çocuklar’ diye mesaj attın. Ben de, ‘Sıkıntı yok’ dedim. Cuma günü program bitişi ekiple ağlarken ‘Ben başlıyorum’ diye mesaj gönderdin. Cenaze evine davulla gidilmez. Son açıklamam ama beni seninle yanak yanağa göremezler.” dedi.
Ünlü sunucu Seda Sayan ve Demet Akalın arasındaki tartışma iyice büyümesiyle, birçok ünlü de bu tartışmaya taraf oldu. Aralarındaki gerginliğin daha da alevlenmesinin ardından programın yapım şirketi bir açıklama yaparak tartışmaları sonlandırmak istedi. Yapım şirketi açıklamasında:
“Global medya tarafından Star TV için hazırlanan ve başarılı bir sezonun ardından final yapan ‘Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ programı sözleşmede öngörülmüş olduğu tarihte sona ermiştir. Her iki taraf da sözleşmenin gereğini eksiksiz bir şekilde yerine getirmiştir.”
“Hemen akabinde de sayın Seda Sayan’a teklif götürülmüş ve yine Star TV’de yeni sezonda yayınlanmak üzere başka bir program için kendisiyle anlaşma sağlanmıştır.”
“Dolayısıyla bir programın bitirilip diğer bir program için anlaşma yapılmasının birbiriyle ilintisi yoktur. Sözleşme süresi sonunda biten bir programın ardından başka bir program için görüşmelerin yapılması doğal bir süreçtir.”
“Bu vesile ile Global Medya olarak değerli sanatçılarımız Demet Akalın ve Alişan’a bir kez daha teşekkür ediyor, Türkiye’nin sultanı Seda Sayan’a da ‘Hoş geldiniz’ diyoruz.” ifadelerine yer verdi.
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