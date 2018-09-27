'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri koltuğuna oturmaya hazırlanan şarkıcı Seda Sayan, çekimler öncesi Şişli'de bulunan bir güzellik merkezinde bakım yaptırdı.

Seda Sayan, ’35 bin bakıma geldim’ diyerek espri yaptı. Kaş uygulaması yaptıran şarkıcı, “Kızlar kaşlarını genç yaşta almaya başlıyor. Yapmayın, kaşlar küsüyor. Benim bir kaşlarım vardı genç kızken Kandilli Vapuru gibiydi. Ama sonra aralarda dökülmeler oldu. Şimdi onları halledeceğiz” dedi.

Aynı zamanda dişlerini eski haline getirmek için dişçi koltuğuna da oturan Seda Sayan, “Eski dişlerimi istiyorum. Eskiden dişlektim. Yine dişlerimi eskisi gibi yaptıracağım” dedi.

'HADİSE'DEN GÜZEL OLMAM ŞART'

Hadise hakkında da konuşan Seda Sayan,“Onun yüzü, gözü, cildi, dudakları çok güzel. Geçen akşam yemekte çok yakından baktım harikaydı. Zaten kendisini çok severim. Ondan güzel olmak için uğraşıyorum. Hadise'den güzel olmam şart“ dedi

AJDA PEKKAN’A DESTEK

Verdiği kilolarla dikkat çeken Seda Sayan'a, magazin gündeminde olay olan Ajda Pekkan'ın bikinili tatil fotoğrafları soruldu.