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Seda Sayan 'fakir gelin istiyorum'sözlerine açıklık getirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.12.2018 16:26 | Son Güncelleme

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan 'fakir gelin istiyorum' çıkışına açıklık getirdi. Sayan 'Gönlü fakir kadınım geldiğim yerleri, oraları unutmadım' dedi.

Seda Sayan 'fakir gelin istiyorum'sözlerine açıklık getirdi

Seda Sayan, geride bıraktığımız günlerde oğlu Oğulcan üzerinden bir açıklamada bulunmuş ve “Oğlumun fakir bir kızla evlenmesini istiyorum” şeklinde konuşmuştu.

Sayan’ın bu açıklamasının üzerinden kısa bir süre sonra Oğulcan “Annemin neden böyle bir açıklama yaptığını bilmiyorum ama ben aşık olduğum kadınla evleneceğim” demiş ve kafaları karıştırmıştı.

SAYAN’DAN DÜZELTME GELDİ

Seda Sayan geride bıraktığımız günlerde alışveriş için gittiği bir elektronik mağazasında muhabirlerin sorularını yanıtladı ve yaptığı “Fakir gelin istiyorum” açıklamasına netlik kazandırdı. Sayan şunları söyledi:

“Oğlum fakir kızla evlensin derken fakirleri aşağılıyor gibi oldu. O zaman dizileri de değiştirin ben fakirlikten geldiğimi anlattığım için fakir diyorum. Oğlumun da fakir bir kızla evlenmesini istiyorum derken onun da kızın ailesine faydası olsun istedim… Gönlü fakir kadınım geldiğim yerleri, oraları unutmadım. Hala gecekondudayım ben! Kaldı ki Oğulcan’ın fakir bir kıza aşık olmasında ve onunla evlenmesinde ne gibi bir sorun var anlamadım.” (Sözcü)

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