Seda Sayan filtreden vazgeçti! Makyajsız poz

57 yaşındaki ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan fotoğraflara yaptığı filtrelerle biliniyor. Yaptığı filtreler öyle bir hal alıyor ki sık sık da sosyal medyanın diline düşüyor. Yaptırdığı estetik ameliyatlarını da paylaşmaktan çekinmeyen Sayan şaşırtıcı bir paylaşımda bulundu.

Seda Sayan koronavirüs salgını sonrası Bodrum'daki evine kapandı. Buradan bir paylaşım yapan Seda Sayan sıfır makyaj haliyle herkesi çok şaşırttı.

57 yaşındaki Seda Sayan'a hayranları "ne filtreye ne de makyaja ihtiyacın var" yorumları yağdırdılar. İşte o poz:

