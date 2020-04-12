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Seda Sayan filtreden vazgeçti! Makyajsız poz

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 17:15 | Son Güncelleme

Yaptığı filtrelerle sosyal medyada sık sık gündem olan Seda Sayan uzun zaman sonra ilk kez makyajsız bir halini paylaştı.

57 yaşındaki ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan fotoğraflara yaptığı filtrelerle biliniyor. Yaptığı filtreler öyle bir hal alıyor ki sık sık da sosyal medyanın diline düşüyor. Yaptırdığı estetik ameliyatlarını da paylaşmaktan çekinmeyen Sayan şaşırtıcı bir paylaşımda bulundu.

Seda Sayan koronavirüs salgını sonrası Bodrum'daki evine kapandı. Buradan bir paylaşım yapan Seda Sayan sıfır makyaj haliyle herkesi çok şaşırttı.

57 yaşındaki Seda Sayan'a hayranları "ne filtreye ne de makyaja ihtiyacın var" yorumları yağdırdılar. İşte o poz:

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