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Seda Sayan ile Çağlar Ökten balayında

03.05.2022 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Nisan'da nikah masasına oturan Seda Sayan-Çağlar Ökten çifti, balayı için Paris'i tercih etti. Özel uçakla seyahat eden çift, tatilden fotoğraflarını Instagram'dan yayınladı.

Seda Sayan ile Çağlar Ökten balayında

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Çağlar Ökten'den evlilik teklifi alan Seda Sayan, 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde evlenmişti.

ÖZEL UÇAKLA PARİS

İşleri nedeniyle hemen balayına çıkamayan çift, Ramazan Bayramı'nın ilk günü yakın dostlarıyla soluğu Paris'te aldı. Özel bir jetle Paris'e yolculuk yapan çifte yakın arkadaşları Esra Özmen ve Gülşah Saraçoğlu da eşlik etti.

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"HERKESE İYİ BAYRAMLAR"

Balayında eşiyle birlikte objekti karşısına geçen ünlü şarkıcı, o anları, "Herkese iyi bayramlar." notuyla Instagram'dan paylaştı.

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Seda Sayan
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