Seda Sayan ile Çağlar Ökten balayında

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Çağlar Ökten'den evlilik teklifi alan Seda Sayan, 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde evlenmişti.
İşleri nedeniyle hemen balayına çıkamayan çift, Ramazan Bayramı'nın ilk günü yakın dostlarıyla soluğu Paris'te aldı. Özel bir jetle Paris'e yolculuk yapan çifte yakın arkadaşları Esra Özmen ve Gülşah Saraçoğlu da eşlik etti.
Balayında eşiyle birlikte objekti karşısına geçen ünlü şarkıcı, o anları, "Herkese iyi bayramlar." notuyla Instagram'dan paylaştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum