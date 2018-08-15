MAGAZİN

Seda Sayan'ın 9 milyon TL'lik huzuru!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.08.2018 14:36 | Son Güncelleme

Seda Sayan, Levent’te bulunan bir rezidanstan kendisine yaklaşık 9 milyon TL değerinde lüks bir daire satın aldı.

Sanatçı, evinin manzarasını #huzur etiketiyle paylaştı.

9 milyon TL'lik huzur!

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Gayrimenkul zenginleri arasında yer alan Seda Sayan, İstanbul’da kesenin ağzını açtı.
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İki rezidans konut, Londra’da bir ev, üç villa ve İstanbul’da 30’a yakın daire sahibi olduğu konuşulan sanatçı, bu kez de kendisine lüks bir ev satın aldı.
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Cihangir’de bulunan apartmanını otel yapmayı düşünen ancak tarihi eser statüsünde olduğu için ruhsat sorunu yaşayan Sayan, birikimini Sapphire Rezidans’tan yaklaşık 9 milyon TL değerinde bir daire alarak değerlendirdi. Daha önce "Rezidansta yaşamak tam bana göre" diyen Seda Sayan, yeni evinin manzarasını ‘huzur’ diye sosyal medya hesabından paylaştı.
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
huzur mu istanbul gibi bir yerde pehh 5 para etmez rezidanslar ruhsuz hiçbir sıcaklık yok kimin yaşadığı belli değil camları bile açılmıyo yukarıdan aralarsan hava gelir
Allahını seversen çıkma daha o evden..halk olarak para toplar bakarız sana...
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