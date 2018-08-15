Seda Sayan'ın 9 milyon TL'lik huzuru!

Sanatçı, evinin manzarasını #huzur etiketiyle paylaştı.
9 milyon TL'lik huzur!
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Gayrimenkul zenginleri arasında yer alan Seda Sayan, İstanbul’da kesenin ağzını açtı.
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İki rezidans konut, Londra’da bir ev, üç villa ve İstanbul’da 30’a yakın daire sahibi olduğu konuşulan sanatçı, bu kez de kendisine lüks bir ev satın aldı.
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Cihangir’de bulunan apartmanını otel yapmayı düşünen ancak tarihi eser statüsünde olduğu için ruhsat sorunu yaşayan Sayan, birikimini Sapphire Rezidans’tan yaklaşık 9 milyon TL değerinde bir daire alarak değerlendirdi. Daha önce "Rezidansta yaşamak tam bana göre" diyen Seda Sayan, yeni evinin manzarasını ‘huzur’ diye sosyal medya hesabından paylaştı.
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