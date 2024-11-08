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Seda Sayan'ın annesi yoğun bakıma kaldırıldı! Son halini paylaştı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.11.2024 11:16
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Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve geçirdiği estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiğimiz ünlü şarkıcı Seda Sayan bu defa annesi ile gündeme geldi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Seda Sayan'ın annesi Ayşe Ak Gürsaçar yoğun bakıma kaldırıldı. Üzücü haberi ünlü isim sosyal medya hesabından duyurdu.

Seda Sayan'ın annesi yoğun bakıma kaldırıldı! Son halini paylaştı

Bir süre önce annesini tedavi için Berlin'e götüren Seda Sayan'ın annesinden üzen haber geldi. Ünlü ismin annesi Ayşe Ak Gürsaçar yoğun bakıma kaldırıldı.

Ailesine ve özellikle annesine olan düşkünlüğüyle bilinen Seda Sayan annesinin hastane odasından son görüntüsünü paylaşarak sevenlerinden dua istedi.

SEDA SAYAN

Ünlü isim paylaşımına; 'Pamuk annem yoğun bakıma alındı. Allah tüm şifa bekleyenlere şifa versin.'' yazdı. Seda Sayan'a kısa sürede destek mesajları yağdı.

AİLESİYLE POZ VERMİŞTİ

Annesini tedavisi için Berlin'de bulunan Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde yeni bir paylaşımda bulunmuş ve ailesiyle birlikte poz vermişti.

SEDA

Seda Sayan paylaşımına; 'Canım annem, canım yengem ve canım ablam' notunu düşmüştü.

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