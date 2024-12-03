Seda Sayan'ın annesi yoğun bakımdaydı... Bu sözlerle açıkladı

61 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan bir süredir annesinin rahatsızlığı sebebiyle zor günler geçiriyor.

Sayan, paylaşımında 'Pamuk annem yoğun bakıma alındı. Allah tüm şifa bekleyenlere şifa versin'' notunu düşerek annesiyle ilgili bir paylaşımda bulunmuştu.

Seda Sayan annesinin son durumunu açıkladı. Yakın arkadaşı Safiye Soyman ile bir araya gelen Seda Sayan, "Annem biliyorsunuz uzun zamandır yoğun bakımdaydı. Şimdi iyi makinelerle. Daha da iyi olacak Allah'ın izniyle. Safiye'mi bu yüzden hiç göremiyordum, kavuştum. İnsan hastası olunca böyle oluyor. Allah bütün hastalara şifa versin" dedi.

Annesini tedavisi için Berlin'e götüren Seda Sayan, Almanya'dan yaptığı paylaşımına: 'Canım annem, canım yengem ve canım ablam' notunu yazmıştı.