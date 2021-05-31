Seda Sayan'ın büyük değişimi! En son Fransız askısı ve dudak liftingi yaptırmıştı

Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası konuşulmaya devam eden Seda Sayan, yüzünün son hali ile dikkat çekti.

"AJDA PEKKAN SANDIM"

Takipçileri yaşlanmamak için elinden geleni yapan 58 yaşındaki Seda Sayan'a, "Ajda Pekkan konuşuyor sandım", "Kendine ne yaptın ablam?" ve "Seda Sayan nerede?" şeklinde yorumlar yaptı.

PAYLAŞIMI OLAY OLMUŞTU

Seda Sayan, geçtiğimiz haftalarda da bir arkadaşının doğum gününe katılmıştı. Geceden fotoğraflar paylaşan Sayan'ın son görüntüsü, sosyal medyada olay olmuştu.

Değişimiyle takipçilerini şaşırtan Sayan'a adeta yorum yağmıştı. Bir takipçisi 'Kim der 63 yaşında' yazınca Sayan'dan cevap gecikmemişti: Yok 75 tatlım!

Ünlü şarkıcıya gelen mesajlardan bazıları ise şöyleydi: