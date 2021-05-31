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Seda Sayan'ın büyük değişimi! En son Fransız askısı ve dudak liftingi yaptırmıştı

31.05.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Seda Sayan, ardından burnu ile dudağı arasındaki mesafeyi kısalttırmak için de 'Dudak liftingi' yaptırmıştı. Sayan, son halini gözler önüne serdi.

Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası konuşulmaya devam eden Seda Sayan, yüzünün son hali ile dikkat çekti.

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"AJDA PEKKAN SANDIM"

Takipçileri yaşlanmamak için elinden geleni yapan 58 yaşındaki Seda Sayan'a, "Ajda Pekkan konuşuyor sandım", "Kendine ne yaptın ablam?" ve "Seda Sayan nerede?" şeklinde yorumlar yaptı.

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PAYLAŞIMI OLAY OLMUŞTU

Seda Sayan, geçtiğimiz haftalarda da bir arkadaşının doğum gününe katılmıştı. Geceden fotoğraflar paylaşan Sayan'ın son görüntüsü, sosyal medyada olay olmuştu. 3089131_8a14d566118cebac2608f258fa8c9797_640x640
Değişimiyle takipçilerini şaşırtan Sayan'a adeta yorum yağmıştı. Bir takipçisi 'Kim der 63 yaşında' yazınca Sayan'dan cevap gecikmemişti: Yok 75 tatlım!

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Ünlü şarkıcıya gelen mesajlardan bazıları ise şöyleydi:

  • Estetik ameliyatlar Seda ablaya yetmedi, bir de filtreden geçirmiş.

  • Bugün Seda Sayan'ın üst dudağı gibiyim hareket edecek halim yok!

  • İlk bakışta Ece Erken zannettim.

  • Seda ablam, kurban olduğum neredesin!

  • Seda ablam yüz nakli olmuş!

  • Fotoğrafta gençlik hallerinden bile genç.

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Seda Sayan
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