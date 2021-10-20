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  4. Seda Sayan'ın canlı yayınında anne oğulun ilginç kavgası! "Türkiye'de kız mı kalmadı" diye feryat etti

Seda Sayan'ın canlı yayınında anne oğulun ilginç kavgası! "Türkiye'de kız mı kalmadı" diye feryat etti

20.10.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan'ın sunduğu Sabahların Sultanı programında anne ve oğlu arasında "Rus gelin" tartışması yaşandı. Ağrılı Fırat ve Rus sevgilisi Mira'nın evlenmesini istemeyen müstakbel kayınvalide, "Mira, senden bana gelin olmaz" deyince ortalık gerildi.

Star TV ekranlarında yayınlanan Seda Sayan'la Sabahların Sultanı adlı programda Ağrılı Fırat ve annesi arasında "Rus gelin" tartışması yaşandı. Oğlunun Mira adlı kızla evlenmesi istemeyen anne, düşüncelerini dile getirince kızdan tepki geldi.

AĞRI'DAN TELEFONLA BAĞLANDI

Programa canlı yayında telefon bağlantısıyla Ağrı'dan katılan anne, oğlunun Rus biriyle evlenmesini istemediğinin altını çizdi.

İKİLİ ARASINDA GERGİNLİK

Annenin gelin adayına, "Mira, senden bana gelin olmaz." demesinin ardından genç kız, "Yeter sıkıldım kaç aydır aynı şey." diyerek stüdyoyu terk etmesine rağmen oğlu, rıza alabilmek için kadını ikna etme çabasını sürdürdü.

Annesine sinirlenen Ağrılı Fırat, "Benim için evlenmek mesele değil, istesem şimdi gider evlenirim. Benim için rızan olması önemli" diye sitem etti.

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Star TV Seda Sayan
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