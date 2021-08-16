Seda Sayan'ın doktoruna gitmişti! Serap Paköz'ün son halli olay oldu

Ekranların sevilen sunucusu Serap Paköz, geçtiğimiz ay estetik operasyonu için bıçak altına yatmış, iyileşme sürecini Instagram hesabından paylaşmıştı.

Ünlü sunucu ameliyatın izleri iyileşince son halini de paylaşmayı ihmal etmedi.

Kaşları kalkmış, yüzü doldurulmuş Serap Paköz'ün son hali, takipçilerini büyük hayal kırıklığına uğrattı. Ekranların sevilen yüzü Paköz, "Benim neyim eksik?" diyerek, doktor tercihini Seda Sayan'ın doktorundan yana kullanmıştı.

Seda Sayan'ın yaptırdığı operasyonu canlı yayanlayarak meşhur ettiği 'Fransız Askısı' yöntemini ile yüzünü gerdiren Serap Paköz, son halini "Photoshopsuz" notuyla paylaştı.

55 yaşındaki sunucunun doğal halinin daha güzel olduğunu savunan takipçileri yapılan operasyonlara tepki gösterdi.

