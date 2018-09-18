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Seda Sayan'ın düşmepozu ne ki! Siz bir de Ruslar'ın yaptıklarına bakın

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 08:10 | Son Güncelleme

Seda Sayan'ın paylaşımıyla ülkemizde bilinir bir akım halini alan Falling Stars, sosyal medyada hızla yayılmaya devam ediyor. Peki zenginlerin lüks yaşamını sergilemek için yaptığı söylenen bu akımı ilk olarak kim başlattı?

İşte falling star akımını başlatan kişi ve bu akımın gelmiş geçmiş en iyi fotoğrafları...

Falling Stars (Kayan Yıldızlar) akımı yayılarak devam ediyor

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DJ SMASH

DJ SMASH
Aslında bu ilginç akımı başlatan kişi Rus DJ Smash. Bir özel jetten inip kendini yere atan DJ SMash, o sırada çektirdiği pozunu Instagram'da paylaştı. Sonrasında Rusya'da hızla yayıldı.
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İşte o akım sonucu ortaya çıkan fotoğraflar...
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SEDA SAYAN

SEDA SAYAN
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SEFA DOĞANAY

SEFA DOĞANAY
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SELİN CİĞERCİ

SELİN CİĞERCİ
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BUSE NARCI

BUSE NARCI
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Anahtar Kelimeler:
Falling Stars Kayan Yıldızlar sosyal medya fenomen

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Allah akıl fikir versin.
Bütün fotoğraflara baktım sadece seda sayanın fotoğrafında marka ismi var diğerleri bu akım için çekilmiş olabilir ama seda hanım reklam ücreti için yerlere yatmış gibi duruyor
sağlıksız insanlar
napıyorsunuz işsizler?
amel azgınlığından kafaları yanmış bunların. Acil bir hoca bulup okutsunlar :)))
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