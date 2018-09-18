Seda Sayan'ın düşmepozu ne ki! Siz bir de Ruslar'ın yaptıklarına bakın

İşte falling star akımını başlatan kişi ve bu akımın gelmiş geçmiş en iyi fotoğrafları...

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Aslında bu ilginç akımı başlatan kişi Rus DJ Smash. Bir özel jetten inip kendini yere atan DJ SMash, o sırada çektirdiği pozunu Instagram'da paylaştı. Sonrasında Rusya'da hızla yayıldı.