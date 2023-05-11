MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten kimdir, nereli, kaç yaşında? 2. Sayfa konukları Seda Sayan ve Çağlar Ökten arasında kaç yaş var?

Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten kimdir, nereli, kaç yaşında? 2. Sayfa konukları Seda Sayan ve Çağlar Ökten arasında kaç yaş var?

11.05.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten, 2. Sayfa magazin programına konuk olmaları nedeniyle merak konusu oldu. Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in soruları doğrultusunda magazin gündemini değerlendiren ünlü çift gündem oldu. Peki, Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten kimdir, nereli, kaç yaşında? 2. Sayfa konukları Seda Sayan ve Çağlar Ökten arasında kaç yaş var?

Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten kimdir, nereli, kaç yaşında? 2. Sayfa konukları Seda Sayan ve Çağlar Ökten arasında kaç yaş var?

Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Sabahların Sultanı Seda Sayan programı başta olmak üzere uzun yıllar boyunca televizyon programı yapan Seda Sayan ile 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten'in mutlu evliliği devam ediyor. İşte 2. Sayfa konuk olan Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten hakkında bilgiler...

SEDA SAYAN'IN EŞİ ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?

Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten 21 Haziran 1987 tarihinde dünyaya geldi.

Çağlar Ökten Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır

Küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan başarılı isim günümüzde profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürmektedir. Klasik Türk Müziği eğitimi de almıştır.

Müzisyen Çağlar Ökten, Mersinlidir.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten Prag'ta evlenmeyi düşünürken planlar da aksama oldu ve çift İstanbul'da nikah kıydı. Seda Sayan‘ın nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten’in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı.

ÇAĞLAR ÖKTEN İLE SEDA SAYAN ARASINDA KAÇ YAŞ VAR?

Çağlar Ökten ile Seda Sayan arasında 25 yaş fark vardır.

Seda Sayan kimdir, kaç yaşında? 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten'de mutluluğu bulan Seda Sayan kaç kez evlendi? Ünlü şarkıcı 2. Sayfa'da! Seda Sayan kimdir, kaç yaşında? 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten'de mutluluğu bulan Seda Sayan kaç kez evlendi? Ünlü şarkıcı 2. Sayfa'da!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fileden crop giyip göğüs dekolteli poz verdi!Fileden crop giyip göğüs dekolteli poz verdi!
Dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı! Beğeni yağdıDekolteli pozlarını peş peşe paylaştı! Beğeni yağdı
Sahneden düşen Kibariye hastaneye kaldırıldı! Bakan Koca'dan açıklamaSahneden düşen Kibariye hastaneye kaldırıldı! Bakan Koca'dan açıklama
Anahtar Kelimeler:
Seda Sayan 2. sayfa seda sayan çağlar ökten seda sayan caglar okten yas farki seda sayan çağlar ökten kimdir yaşında

En Çok Okunan Haberler

Kimlik ve ehliyetlerde yeni dönem! Bakan Soylu 'Bir sürpriz yapıyoruz' deyip duyurdu

Kimlik ve ehliyetlerde yeni dönem! Bakan Soylu 'Bir sürpriz yapıyoruz' deyip duyurdu

Otomobilde senetle satış dönemi

Otomobilde senetle satış dönemi

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

Gelecek Partisi'ni kahreden haber!

Gelecek Partisi'ni kahreden haber!

Erdoğan "Sevgili Kürt kardeşlerim" diyerek paylaştı

Erdoğan "Sevgili Kürt kardeşlerim" diyerek paylaştı

Fatih Portakal'a sert çıktı! "Nankörsünüz..."

Fatih Portakal'a sert çıktı! "Nankörsünüz..."

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi istemediği için anne 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Sevgilisi istemediği için anne 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Kaldığı her yerde önce araştırma yapıyor! “Gizli kameraları...”

Kaldığı her yerde önce araştırma yapıyor! “Gizli kameraları...”

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yüksek sesle geğiren ve gaz çıkartan komşusunu şikayet etti! Olay ceza

Yüksek sesle geğiren ve gaz çıkartan komşusunu şikayet etti! Olay ceza

Dünyaca ünlü fenomen gözaltına alındı! Düğün kutlaması tepki çekti

Dünyaca ünlü fenomen gözaltına alındı! Düğün kutlaması tepki çekti

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.