Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten kimdir, nereli, kaç yaşında? 2. Sayfa konukları Seda Sayan ve Çağlar Ökten arasında kaç yaş var?

Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Sabahların Sultanı Seda Sayan programı başta olmak üzere uzun yıllar boyunca televizyon programı yapan Seda Sayan ile 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten'in mutlu evliliği devam ediyor. İşte 2. Sayfa konuk olan Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten hakkında bilgiler...

SEDA SAYAN'IN EŞİ ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?

Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten 21 Haziran 1987 tarihinde dünyaya geldi.

Çağlar Ökten Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır

Küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan başarılı isim günümüzde profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürmektedir. Klasik Türk Müziği eğitimi de almıştır.

Müzisyen Çağlar Ökten, Mersinlidir.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten Prag'ta evlenmeyi düşünürken planlar da aksama oldu ve çift İstanbul'da nikah kıydı. Seda Sayan‘ın nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten’in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı.

ÇAĞLAR ÖKTEN İLE SEDA SAYAN ARASINDA KAÇ YAŞ VAR?

Çağlar Ökten ile Seda Sayan arasında 25 yaş fark vardır.