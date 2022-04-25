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Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten kimdir? Çağlar Ökten nereli ve kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

25.04.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten, dün akşam gerçekleşen nikahın ardından merak konusu oldu. Ünlü şarkıcı Seda Sayan yedinci kez evlendi. Peki Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten kimdir? Çağlar Ökten nereli ve kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Sevilen müzisyenin hayatı ve biyografisi haberimizde...

Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten kimdir? Çağlar Ökten nereli ve kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Daha önce, ünlü şarkıcının birlikte çalıştığı müzisyenin evlilik teklifinde bulunduğu basında yer almıştı.Başarılı müzisyen, ünlü şarkıcıya canlı yayında evlilik teklifinde bulunmuştu. Çift, dün nikah masasına oturdu. Bu kapsamda Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten kimdir? Çağlar Ökten nereli ve kaç yaşında? Ne iş yapıyor? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Sevilen müzisyenin hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

SEDA SAYAN'IN EŞİ ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?

Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten 21 Haziran 1987 tarihinde dünyaya geldi.

Çağlar Ökten Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır

Küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan başarılı isim günümüzde profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürmektedir. Klasik Türk Müziği eğitimi de almıştır.

ÇAĞLAR ÖKTEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

34 yaşındaki müzisyen Çağlar Ökten, Mersinlidir.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten Prag'ta evlenmeyi düşünürken planlar da aksama oldu ve çift İstanbul'da nikah kıydı. Seda Sayan‘ın nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten’in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı.

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Seda Sayan
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