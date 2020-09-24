Seda Sayan’ın eski eşi Onur Şan kimdir? Onur Şan kaç yaşında? Onur Şan’ın eşi kim?

Bir dönem hem şarkıları hem de oyunculuğuyla oldukça popüler olan Onur Şan, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olduktan sonra yeniden gündeme geldi. Seda Sayan ile olan evliliğinden dolayı biraz daha fazla tanınan ünlü isimle ilgili olarak Onur Şan Seda Sayan neden ayrıldı sorusu da yeniden sorulmaya başlandı. Şu anda evli olan Onur Şan’ın hayatı ile ilgili çok sayıda detay merak ediliyor. Peki, Onur Şan kaç yaşında? Onur Şan nereli? İşte detaylar...

ONUR ŞAN KİMDİR?

24 Temmuz 1981 yılında dünyaya gelen Onur Şan yaş olarak şu an 39 yaşında. Sivas’ta doğan ünlü şarkıcı, İTÜ Konservatuvar Şan bölümünden mezun oldu. Müzik hayatına 8 yaşında bağlama çalarak başlayan Onur Şan, TRT tarafından düzenlenen yarışmayı kazanarak Türk Halk Müziği Sanatçısı olma hakkı kazandı. 2000 ile 2002 seneleri arasında TRT İstanbul Radyosu’nda THM ses sanatçısı olarak görev yapan Şan, katıldığı çeşitli festivallerde de Türk Halk Müziği’ni yurt dışında temsil etti.

Aşkın Mavisi ve Dağlarına Kar Olurum Yar albümleriyle büyük bir şöhret kazanan Onur Şan, TRT’de ise Halkalı Şeker ve Anadolu’nun Sesi programlarının sunuculuğunu üstlendi.