Seda Sayan’ın eski eşi Onur Şan kimdir? Onur Şan kaç yaşında? Onur Şan’ın eşi kim?

Bir dönem hem şarkıları hem de oyunculuğuyla oldukça popüler olan Onur Şan, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olduktan sonra yeniden gündeme geldi. Seda Sayan ile olan evliliğinden dolayı biraz daha fazla tanınan ünlü isimle ilgili olarak Onur Şan Seda Sayan neden ayrıldı sorusu da yeniden sorulmaya başlandı. Şu anda evli olan Onur Şan’ın hayatı ile ilgili çok sayıda detay merak ediliyor. Peki, Onur Şan kaç yaşında? Onur Şan nereli? İşte detaylar...
24 Temmuz 1981 yılında dünyaya gelen Onur Şan yaş olarak şu an 39 yaşında. Sivas’ta doğan ünlü şarkıcı, İTÜ Konservatuvar Şan bölümünden mezun oldu. Müzik hayatına 8 yaşında bağlama çalarak başlayan Onur Şan, TRT tarafından düzenlenen yarışmayı kazanarak Türk Halk Müziği Sanatçısı olma hakkı kazandı. 2000 ile 2002 seneleri arasında TRT İstanbul Radyosu’nda THM ses sanatçısı olarak görev yapan Şan, katıldığı çeşitli festivallerde de Türk Halk Müziği’ni yurt dışında temsil etti.
Aşkın Mavisi ve Dağlarına Kar Olurum Yar albümleriyle büyük bir şöhret kazanan Onur Şan, TRT’de ise Halkalı Şeker ve Anadolu’nun Sesi programlarının sunuculuğunu üstlendi.
Bunun yanı sıra bir yandan da oyunculuk kariyerini sürdüren Onur Şan, Zeytin Dalı, Yaşanmış Şehir Hikayeleri, Ayrılık ve asıl tanınmasını sağlayan Akasya Durağı dizilerinde rol aldı. Onur Şan’ın babası ise derlemeleri ile TRT arşivine büyük hizmetler veren Turan Şan’dır. Onur Şan Seda Sayan ile 2008 yılında dünya evine girdi ve 2010 yılında boşandı. Onur Şan eşi Büşra Aköz ile ise 2015 yılında evlendi. Onur Şan şarkıları arasında ise Kara Kiraz, İki Dağın Arasında Kalmışam, Osman Ağa, Amman Felek, Sivas’a Düşse Yolumuz, Döktür Muazzez ve Anladım bulunuyor.
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