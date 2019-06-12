MAGAZİN

Seda Sayan'ın kol saatli ayakkabısı olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.06.2019 09:43 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de yayınlanan Yemekteyiz programının yeni sunucusu olan Seda Sayan katıldığı programda giydiği ayakkabılarla gündem oldu.

Seda Sayan'ın kol saatli ayakkabısı olay oldu

Geçtiğimiz günlerde giydiği transparan elbiseyle gündeme gelen Seda Sayan şu sıralar magazin dünyasının en çok konuştuğu isimlerden biri.

Yemekteyiz programının yeni sunucusu olan Seda Sayan geçtiğimiz gün katıldığı bir canlı yayında giydiği ayakkabılarla dikkat çekti.

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Dünyaca ünlü ayakkabı markası Giuseppe Zanotti tasarımı ayakkabıları ile göz dolduran Seda Sayan, siyah elbisesi ve düzgün fiziğiyle de dikkat çekti.

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Sayan'ın programda giydiği kol saatli ayakkabının fiyatının 2,495 dolar olduğu iddia edildi.


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