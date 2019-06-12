Seda Sayan'ın kol saatli ayakkabısı olay oldu

Geçtiğimiz günlerde giydiği transparan elbiseyle gündeme gelen Seda Sayan şu sıralar magazin dünyasının en çok konuştuğu isimlerden biri.

Yemekteyiz programının yeni sunucusu olan Seda Sayan geçtiğimiz gün katıldığı bir canlı yayında giydiği ayakkabılarla dikkat çekti.

Dünyaca ünlü ayakkabı markası Giuseppe Zanotti tasarımı ayakkabıları ile göz dolduran Seda Sayan, siyah elbisesi ve düzgün fiziğiyle de dikkat çekti.

Sayan'ın programda giydiği kol saatli ayakkabının fiyatının 2,495 dolar olduğu iddia edildi.



